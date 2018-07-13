Экс-глава дилера GM предложил Harley-Davidson открыть завод в Петербурге

Координатор фестиваля St.Petersburg Harley Days и экс-глава автохолдинга «Лаура» Игорь Щербаков предложил американскому производителю Harley-Davidson открыть завод в Петербурге. Об этом он сам рассказал «Фонтанке» 13 июля.

Предложение было сделано в минувшие выходные на праздновании 115-летия бренда в Праге внукам сооснователя компании Биллу и Карен Дэвидсонам. По словам Игоря Щербакова, предложение поддержано в Смольном «на самом высоком уровне».

Подробнее о том, почему Harley-Davidson задумался о переносе производства из США, что именно готов предложить ему Смольный и почему эксперты сомневаются в успехе предприятия, читайте в материале «Наш ответ Трампу: Петербург зовет к себе производителя мотоциклов Harley-Davidson».