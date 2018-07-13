МИД РФ: За высылкой российских дипломатов из Греции стоит Вашингтон

За решением Греции выслать из страны российских дипломатов стоят США. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу, 13 июля, на сайте МИД России.

В ведомство был вызван греческий посол Андреас Фригас, которому МИД России выразил протест. В министерстве обратили внимание на то, что высылка дипломатов идет вразрез с характером двусторонних отношений.

«Очевидно, что за антироссийским решением правительства Греции, приуроченным к открытию саммита НАТО, стоит Вашингтон, открыто поддержавший данные действия в заявлении госдепа», — добавили в МИД.

Греческая сторона утверждает, что высылка российских дипломатов – это ответ на попытки России купить влияние на Афоне. Российские бонзы правда очень любят Святую Гору и готовы выкладывать за поездку туда баснословные деньги.