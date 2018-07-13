За 1 полугодие 2018 года Банк «Санкт-Петербург» заработал 2.4 млрд рублей

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Банк «Санкт-Петербург» подвел итоги деятельности за 1 полугодие 2018 года по РСБУ (неконсолидированные данные, рассчитанные по внутренней методике ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на основе РСБУ).

Ключевые показатели за 1 полугодие 2018 года:

Чистый процентный доход за 1 полугодие 2018 года составил 10.2 млрд рублей (+19.2% по сравнению с результатом за 1 полугодие 2017 года);

Чистый комиссионный доход за 1 полугодие 2018 года составил 2.6 млрд рублей (+10.5% по сравнению с результатом за 1 полугодие 2017 года);

Кредиты физическим лицам составили 79.7 млрд рублей (+9.8% по сравнению с 1 января 2018 года);

Собственный капитал на 1 июля 2018 года составил 72.8 млрд рублей.

Согласно рейтингу агентства «Интерфакс», Банк занимает на 1 апреля 2018 года 15 место по объему активов и 15 место по объему депозитов населения среди российских банков. По состоянию на 1 июля 2018 года в Банке обслуживается 2 000 000 физических лиц и 50 000 компаний; количество банковских карт, эмитированных Банком, составляет 1 300 000; количество банкоматов – 812 ед. Количество пользователей Интернет-Банка составило 1 038 000 человек.

В числе знаковых событий 1 полугодия 2018 года – решение Общего собрания акционеров о направлении на выплату дивидендов 20% чистой прибыли за 2017 год по РСБУ.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.

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