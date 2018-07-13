Дональд Трамп обвинил в лондонских терактах мэра-мусульманина, с которым ругается уже два года

Дональд Трамп заявил, что в лондонских терактах виноват мэр города Хан Садик. Соответствующее заявление есть в интервью политика изданию The Sun, вышедшем 13 июля.

По словам лидера США, Садик «крайне некомпетентен в борьбе с терроризмом», так как позволяет огромному количеству мигрантов приезжать в британскую столицу.

«Я думаю, что приезд миллионов людей [беженцев] в Европу — это очень и очень грустно (...). Я смотрю на европейские города и, я могу поточнее быть, если хотите... У вас ужаснейший мэр, который отвратительно делает свою работу в Лондоне», — сказал глава Соединенных Штатов.

Полярность взглядов Трампа и Садика на проблему мигрантов стала ясна более двух лет назад. В 2016 году лондонский мэр подверг критике обещания Трампа запретить въезд в США.

22 марта 2017-го англичанин Эдриан Рассел Аджао, сменивший имя на Халид Масуд, направил автомобиль на пешеходов на Вестминстерском мосту и зарезал ножом полицейского. В результате теракта погибли пять человек. Затем 3 июня трое мужчин наехали на автомобиле на пешеходов в районе Лондонского моста, после чего доехали до рынка Боро и с ножами напали на прохожих. В результате террористических атак погибли восемь человек, еще 48 получили ранения.