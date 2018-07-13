Строители поборолись за достройку школы в Металлострое стоимостью 394 млн рублей

Фонд капитального строительства и реконструкции повторно провел запрос предложений на завершение строительства школы в поселке Металлострой и выбрал нового подрядчика. Образовательное учреждение на 550 мест достроит компания «Стройсиндикат» за 394 млн рублей. Эту информацию «Фонтанке» подтвердил представитель компании 13 июля.

Итоги предыдущей закупочной процедуры, результатом которой стала победа компании «Стройкомлпекс» с предложением закончить работы за 392 млн рублей, отменило УФАС. С жалобой в антимонопольную службу на действия закупочной комиссии обратился гендиректор «Стройсиндиката» Александр Станишевский.

Это уже третий контракт на строительство школы, два предыдущих были расторгнуты. Первое соглашение стоимостью 545 млн рублей было заключено в 2014 году. По его условиям её должна была возвести компания «Альянс капитал Девелопмент» к декабрю 2015 года. Подрядчик успел освоить 191 млн рублей, после чего контракт был с ним расторгнут.

В июле 2016 года подрядчиком стала компания петербургского миллиардера, одного из фигурантов «мусорного дела», Вадима Пичулина «НордИнвестСтрой», которая выполнила строительных работ на 153 млн рублей. По контракту школу нужно было сдать к декабрю 2017 года. Позднее власти и девелоперы заключили дополнительно соглашение, устанавливающее новый дедлайн – декабрь 2019 года, но контракт с компанией все равно был разорван. Как сообщали в фонде, причиной послужило бездействие подрядчика.

В проекте нынешнего контракта сроком окончания указана дата 10 декабря 2018 года. Если подрядчик успешно справится с работами, то стоимость строительства школы относительно первоначальной увеличится на 193 млн рублей.