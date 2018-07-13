Полицейские Кронштадта и Колумбии спасли купальщика, прыгнувшего в Неву с Сампсониевского моста

В Петербурге с моста прыгнул нетрезвый купальщик. Он был слабее течения и невского холода, но откуда ни возьмись появился интернациональный отряд полицейских-спасателей.

Как сообщили «Фонтанке» прохожие, в 16 часов 35 минут 13 июля мужчина средних лет в поло, шортах и с рюкзаком взобрался на перила Сампсониевского моста и, бросив взгляд на «Аврору», уверенно шагнул вниз.

Пике купальщика наблюдали многие, но ближе всех к нему оказался катер. В нем находились полицейские Колумбии, откомандированные в Россию на время ЧМ, и сотрудники Кронштадтского ОМВД. Гости любовались видами рек и каналов, а кронштадтские по просьбе Интерпола их сопровождали и в момент прыжка рассказывали, что знали, о славном пути крейсера №1.

Чтобы развернуть катер и добраться до купальщика, ушло меньше минуты. Его взяли под локотки и затащили на борт. По словам очевидцев, мужчина был сильно навеселе и, казалось, не совсем понимал, что ему в данный момент спасают жизнь.

Чемпионат мира по футболу завершится 15 июля финалом в «Лужниках», сыграют Франция и Хорватия. Петербург завтра принимает матч за 3-е место с участием Англии и Бельгии.