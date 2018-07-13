Весенняя наледь у ТРК «Жемчужная плаза» отправила петербурженку в больницу. Прокуратура усмотрела в плохой уборке уголовную ответственность

Весенний шопинг в торговом центре Красносельского района Петербурга закончился для горожанки серьёзной травмой. Женщина поскользнулась на выходе из ТРК, её госпитализировали с переломом. Прокуратура по факту инцидента провела проверку, материалы которой могут перерасти в уголовное дело.

Как рассказали в пресс-службе ведомства 13 июля, весной при выходе из ТРК «Жемчужная плаза» из-за наледи на тротуаре не смогла удержать равновесие одна из покупательниц. Женщина упала на обледеневший тротуар, её увезли в больницу. Врачи диагностировали у пострадавшей открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга средней степени, перелом костей свода и основания черепа.

Уборкой в ТРК занимается «Кристанваль-клининг». Организация отвечает, в том числе, и за борьбу с наледью на территории торгового комплекса. Как показала проверка прокуратуры, тротуар не был вовремя очищен от скользких наростов. Надзорное ведомство направило материалы в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

За зиму в Петербурге от сосулек пострадали 19 человек. Часть происшествий закончилась уголовными делами.

В конце марта была уволена с должности глава «ЖКС №1 Петроградского района» Светлана Буланова. Это связано с тем, что за один день в зоне ее ответственности дважды падали сосульки с крыш, в одном случае — с пострадавшим.