«Потрясающая и невероятная женщина»: что Дональд Трамп думает о Елизавете II

Президент США Дональд Трамп дал большое интервью изданию The Sun, в котором высказался о высокопоставленных политиках Великобритании, в том числе о королеве Елизавете II. Трамп назвал её «потрясающей женщиной» в преддверии сегодняшней встречи.

Трамп и его супруга Меланья должны встретиться с 92-летним монархом в Верхнем дворе Виндзорского замка в графстве Беркшир. После приема почётного караула, королевского салюта и исполнения гимна США высокопоставленная чета присоединится к чайной церемонии уже внутри замка.

Дональд Трамп рассказал The Sun, что он по этому поводу не нервничает: «Она — потрясающая женщина. Я действительно жду встречи с ней с нетерпением. Только подумайте, в течение стольких лет она представляет свою страну, но ни разу не сделала ошибки. Она — невероятная женщина», – передаёт слова американского лидера The Sun.

Трамп добавил, что его жена — ярый поклонник королевы. Меланья по-настоящему восхищается ею. Мать президента США, по его словам, также «любит» Елизавету II. «Всякий раз, когда королеву показывают на ТВ, моя мама хотела посмотреть на нее», – отметил глава американского государства.

Добавим, что о премьер-министре Соединённого Королевства Терезе Мэй Трамп высказался как о хорошем человеке. «Я хорошо лажу с ней», – сказал он.

Бывший мэр Лондона и министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, по мнению Трампа, мог быть бы великим премьер-министром, потому что у него всё для этого есть.