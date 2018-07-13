Наш ответ Трампу: Петербург зовет к себе производителя мотоциклов Harley-Davidson

Инвестиционное предложение компании сделали от лица города организаторы St.Petersburg Harley Days. В Смольном называют жест частной инициативой, но готовы поддержать в случае успеха.

Архив/Олег Мясоедов/"Фонтанка.ру"

Пострадавший от тарифных войн Дональда Трампа Harley-Davidson зовут найти приют в Северной столице. Как рассказал «Фонтанке» координатор фестиваля St.Petersburg Harley Days Игорь Щербаков, в минувшие выходные на праздновании 115-летия бренда в Праге он вручил внукам сооснователя компании Биллу и Карен Дэвидсонам справку от комитета по инвестициям о привлекательности Петербурга для выпуска люксовых мотоциклов. Правда, какую именно площадку предложить инвестору, в Смольном пока не определились. Эксперты сомневаются в успехе предприятия: российский рынок незначителен для американского производителя, а возить отсюда в Европу слишком дорого.

О возможности переноса производства из США ранее сообщила сама HD. Причиной стал побочный эффект из-за затеянных президентом Дональдом Трампом тарифных войн. США увеличили таможенные пошлины на сталь и алюминий из Европы. В ответ ЕС резко увеличил тарифы на некоторые товары из США, в частности пошлины на мотоциклы подскочили с 6% до 31%. В результате стоимость каждого экспортируемого мотоцикла увеличивается в среднем на 2200 долларов. При этом Европа – второй по величине рынок для мотоциклов HD. В 2017 году в Старом Свете было продано 40 тысяч «Харлеев». Для сравнения: на домашнем рынке – 148 тысяч.

Свои потери HD оценила в 100 миллионов долларов в год. «Перенос производства за пределы [США] для смягчения бремени тарифов в ЕС – это не то, что нам хотелось бы делать, но это единственный надежный вариант», – заявила компания. Президент США тоже не стал молчать. В своем аккаунте в Twitter он выразил недоумение по поводу того, что Harley-Davidson «первой выбросила белый флаг», и напомнил, что повышение тарифов и затевалось, чтобы поддержать своих производителей.

Сейчас Harley-Davidson выпускает основную часть мотоциклов на заводе в Милуоки в штате Висконсин. Кроме этого компания наладила сборку мотоциклов в Индии и Бразилии и планирует открыть завод в Таиланде.

По мнению Игоря Щербакова, запуск производства именно в Петербурге будет логичным шагом. «Германия – один из самых больших рынков для HD, туда из Петербурга удобно отправлять морем», – говорит он. Один из вариантов — размещение производства на законсервированной площадке General Motors. «Harley-Davidson – друзья с GM. Они могут договориться, что продадут завод или сдадут в аренду, пока HD строит новое производство, например, на территории Особой экономической зоны», – пояснил координатор St.Petersburg Harley Days.

Более детальные переговоры могут пройти в ходе фестиваля St.Petersburg Harley Days 2-5 августа, куда ожидается визит одного из вице-президентов компании. «Поскольку Билл и Карен выполняют представительские функции, они передадут наше предложение лицам, принимающим решение», – пояснил Игорь Щербаков. Он напомнил, что привлечь в Петербург General Motors удалось примерно по такому же сценарию. «Тогда я, заручившись поддержкой КЭРППИТ, ездил в Детройт с пакетом инвестиционных документов и встретился с президентом GM. Через месяц концерн принял решение об инвестировании 300 млн долларов в строительство завода в Шушарах», – говорит он. Сам Игорь Щербаков после этого стал основателем компании «Лаура», дилером General Motors и Harley-Davidson. Но General Motors под давлением американских властей приняла решение покинуть Россию в 2015 году, вслед за ним ушла с рынка и «Лаура».

В штаб-квартире Harley-Davidson на момент публикации на запрос «Фонтанки» не ответили. В российском представительстве компании сообщили, что не получали от головного офиса запросов по поводу возможной локализации в России. В компании также выразили неудовольствие по поводу действий организаторов St.Petersburg Harley Days. «Все официальные запросы и инвестиционные предложения из нашего региона должны передаваться непосредственно представительству в России и СНГ», – прокомментировал представитель компании.

Зато переговоры с Harley-Davidson поддержаны Смольным «на самом высоком уровне», утверждает Игорь Щербаков. Можно предположить, что речь идет о вице-губернаторе Александре Говорунове, который входит в президиум фестиваля St.Petersburg Harley Days. В пресс-службе вице-губернатора на запрос «Фонтанки» не ответили. Но в комитете по инвестициям подтвердили, что для участия в праздновании 115-летия Harley-Davidson в Праге предоставили российской делегации «справочные материалы об инвестиционном потенциале города».

А вот в комитете по промышленной политике, который ранее участвовал в переговорах по привлечению автопроизводителей на площадку GM, о сделанном Harley-Davidson предложении узнали от «Фонтанки». Тем не менее, ведомство готово поддержать инициативу, если инвестор проявит заинтересованность. «Мы рады любым производствам, тем более это хорошо с точки зрения пиара», – сообщил глава комитета Максим Мейксин. Правда, по его словам, размещение завода на мощностях GM не слишком целесообразно. «Производство автомобилей и мотоциклов не очень похоже, так что инвестиции будут сопоставимы с запуском новой площадки», – пояснил чиновник. Запуск в Особой экономической зоне тоже вряд ли возможен. «Наша ОЭЗ технико-внедренческого типа, для сборочного производства формат не подходит», – отмечает он. Однако комитет готов предложить помощь в подборе участка и проконсультировать инвестора.

Эксперты сомневаются, что Harley-Davidson будет всерьез рассматривать предложение Петербурга. В России объем продаж марки сравнительно невелик. По оценке «Auto-Dealer-Спб», за 2016-2017 годы продано менее 1500 мотоциклов, в то время как в Европе объем продаж последние три года держится на отметке около 40 000 штук ежегодно. «Если компания реально ищет новую площадку для производства мотоциклов, которые будут продаваться на европейском рынке, то логичнее было бы как раз выбрать одну из стран Евросоюза», – говорит Михаил Чаплыгин, генеральный директор «Auto-Dealer-СПб». Кроме того, европейский потребитель может отнестись к российской сборке с недоверием.

Российский рынок мотоциклов, между тем, демонстрирует не лучшую динамику: продажи падают третий год подряд. По оценке Автостата, в 2017 году снижение составило 37%. Это отразилось и на дилерах Harley-Davidson – ранее «Фонтанка» об уходе с рынка петербургской «Harley-Davidson Аврора». По данным издания, управлявшая компания «Директика» до сих пор рассчиталась не со всеми клиентами. В ее отношении возбуждено банкротное производство. Всего в России у Harley-Davidson 11 салонов, из них один в Северной столице.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»