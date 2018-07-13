Трамп отказался отвечать на вопрос корреспондента CNN

Президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос корреспондента телеканала CNN на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй по итогам переговоров.

"CNN — это фейковые новости. Я не отвечаю на вопросы CNN", — сказал Трамп в ответ на попытку журналиста телеканала задать вопрос.

Ранее на совместной пресс-конференции премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что они с президентом США Дональдом Трампом сошлись на необходимости ведения диалога с РФ, но договорились противостоять действиям, "подрывающим демократию".

CNN – телеканал, который вел активную пропаганду основного соперника Трампа в кампании по выборам президента США в 2016 году – кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. После победы Трампа на выборах CNN начал его активную травлю, прежде всего используя тематику влияния "русских хакеров" на выборы и выискивая несуществующие связи Трампа и его команды с Кремлем.