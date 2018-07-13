Мэй и Трамп договорились поддерживать диалог с Россией

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что они с президентом США Дональдом Трампом сошлись на необходимости ведения диалога с РФ, но договорились противостоять действиям, "подрывающим демократию".

"Что касается России, я поблагодарила президента Трампа за поддержку после возмутительных новостей о применении нервно-паралитического вещества в Солсбери, после чего он выслал 60 российских сотрудников разведки. Я приветствовала его встречу с президентом (России Владимиром) Путиным в Хельсинки в понедельник. Мы согласились, что важно вести диалог с РФ с позиции силы и единства, но необходимо продолжать отражать все усилия, направленные на подрыв наших демократий", — сказала Мэй на совместной с Трампом пресс-конференции, на которую они пришли, держась, по своему обыкновению, за руки, сообщает РИА Новости.

Дональд Трамп находится с визитом в Великобритании, куда приехал с саммита НАТО в Брюсселе, который состоялся 11-12 июля. Из Британии Трамп поедет в Хельсинки, где 16 июля встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.