Финский бизнес надеется, что Путин отговорит Трампа выходить из ВТО

Финский бизнес, в том числе работающий в России, с замиранием сердца ждёт результатов саммита Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Опасения связаны с новыми барьерами и возможным выходом США из ВТО, а надежды – с устранением препятствий в глобальной торговле.

"Самое главное, что желает финский бизнес, – чтобы Путин и Трамп могли договориться об общих правилах глобальной торговли и в дальнейшем соблюдать их, – рассказала "Фонтанке" глава Финско-Российской торговой палаты Яана Реколайнен. – Трамп не раз заявлял о намерении выйти из ВТО, отказывался от международных договоров. Если США выйдут из ВТО, это будет ударом. Нужно, чтобы президенты все-таки могли договориться об уменьшении барьеров торговли".

Если на политическом фронте будут новые проблемы, это сразу отразится и на торговле, появятся новые препятствия, высказывает опасения эксперт.

По словам Реколайнен, ослабление трансатлантической торговли едва ли больше подтолкнёт финский бизнес на российский рынок, поскольку работать на нём в нынешних условиях достаточно трудно. "Я думаю, что любой бизнес, в том числе финский, с удовольствием будет работать там, где есть спрос и нет барьеров. Он всегда найдёт путь, были бы возможности. В данный момент, если смотреть на страны, где европейские компании чаще всего сталкиваются с барьерами, то Россия – на первом месте, номер два – это Китай. Есть санкции, политика импортозамещения, очень много ограничений. Конечно, очень хотелось бы, чтобы Россия стала более открытой для глобальной торговли", – объясняет глава ФРТП.

Напомним, самой распространённой проблемой в работе на российском рынке финские предприятия называют политические риски, а на первый план в 2017 – 2018 гг. вышли экономическая нестабильность и низкий спрос.