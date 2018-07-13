На финал ЧМ-2018 приедет 10 иностранных президентов

Финал чемпионата мира по футболу 15 июля в Москве на стадионе «Лужники» соберет внушительную компанию глав различных стран.

Как сообщает 13 июля RNS со ссылкой на заявление помощника президента РФ Юрия Ушакова, ожидается присутствие 11 – 12 лидеров иностранных государств.

«У нас на завтра намечен целый ряд контактов с лидерами стран, которые приезжают в Россию для того, чтобы поприсутствовать на финальном матче чемпионата мира. Эти контакты продолжатся и в воскресенье», — сказал Ушаков.

Точный список высокопоставленных гостей пока неизвестен, но как минимум запланирована встреча Путина с президентом Палестины Махмудом Аббасом, с которым планируется обсудить перенос посольства США в Иерусалим, с президентом Габонской Республики Али бен Бонго Ондимбой, президентом Молдавии Игорем Додоном, а также главой Судана Омаром аль-Баширом.

Также российский президент планирует встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Отдельно в этом ряду стоят встречи с президентами Хорватии и Франции – Колиндой Грабар-Китарович и Эммануэлем Макроном, чьи сборные вышли в финал и сыграют в «Лужниках» 15 июля.

Напомним, для сборной Хорватии этот финал станет первым в истории, для Франции – третьим. В 1998 году французы впервые стали обладателями Кубка мира, а в 2006-м уступили в решающем матче Италии.