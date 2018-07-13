Глава Читы решил спасти от потопа не город, а свою дачу. Местные жители не пустили грузовики с грунтом к его дому

Пострадавшие от наводнения под Читой не дали главе города остаться сухим. Рассерженные местные жители перегородили дорогу грузовикам с грунтом, которые следовали к даче Анатолия Михалева 13 июля.

Об этом пишет местное издание «Вечорка».

Инцидент произошёл на территории кооператива «Биофабрика», где располагается участок председателя гордумы и главы Читы. Дачники, заметив "КамАЗы" с грунтом, загородили им проезд.

– Прошло 4 дня, как затопило наш дачный участок вместе с домом. К нам никто не едет и не оказывает помощь. А ему везут грунт, чтобы отспыпать его участок! Почему на соседней улице плохая дорога, не пройти и не проехать, а на его – качество намного лучше? Вся Чита тонет! А он себе отсыпает, — возмущаются жители.

По данным местных СМИ, Михалев не балует своим вниманием заседания комиссии по чрезвычайной ситуации. Несмотря на то, что наводнение в Забайкальском крае началось ещё 8 июля, глава Читы поучаствовал в обсуждении ситуации только 13 июля и то после «настоятельной рекомендации» главного федерального инспектора Дмитрия Колозина.