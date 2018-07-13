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Особое мнение / Андрей Константинов

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Директор АЖУРа, писатель
13.07.2018 17:15
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Итоги недели : Будет ли новый передел мира в Хельсинки

Президенты Путин и Трамп все ближе друг к другу — и к своей встрече в Хельсинки. А пока американского лидера плохо встретили в Лондоне, но и он в долгу не остался, пожелав скорейшей смены Терезы Мэй на Бориса Джонсона. Финал чемпионата тоже все ближе — праздник почти закончился. Итоги уходящей информационной недели подводит гендиректор АЖУРа писатель Андрей Константинов. Ведущая эфира – Надежда Мадзалевская.

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