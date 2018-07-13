Рейтинги Владимира Путина и правительства России снова выросли - благодаря футболу

Уровень одобрения деятельности Владимира Путина с начал июля повысился и теперь составляет 63,4%. Такую цифру в своем исследовании проводит ВЦИОМ 13 июля. За президентом в рейтинге выросли и федеральное правительство, и премьер-министр Дмитрий Медведев – до 38,0% и 31,2% соответственно. Уровень негативной оценки их работы снизился, особенно работы правительства.

ВЦИОМ связывает такой успех первых лиц государства с результатами матча Россия – Испания в ⅛ чемпионата и с отличной игрой против сборной Хорватии в чертвертьфинале.

Футбол, несомненно, спас рейтинг Владимира Путина и правительства. В конце июня повышение цен на бензин и пенсионная реформа подорвали доверие россиян к лидеру. При этом ещё в мае деятельность Владимира Путина одобряли 79% граждан.

Сейчас показатели доверия остаются на прежнем уровне. Больше всего россияне доверяют лидеру страны, на втором месте – министр обороны Сергей Шойгу, а сразу за ним следует глава МИД Сергей Лавров. Меньше всего из известных российских политиков доверяют депутату Госдумы, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому.