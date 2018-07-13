Ради перехода в «Зенит» Бадель отказал «Спартаку» и «Лацио»

Переход футболиста финалиста чемпионата мира по футболу в составе сборной Хорватии Милана Баделя в «Зенит» все ближе. Как сообщает 13 июля Lazionews, 29-летний полузащитник уже определился со своим будущим и ради переезда в Петербург отклонил предложения «Спартака» и «Лацио». Официально о трансфере может быть объявлено в ближайшие дни, а может быть, даже часы.

Ранее сообщалось, что «Зенит» намерен подписать Баделя до финала чемпионата мира, в котором Хорватии предстоит играть с Францией. Для хорватской команды это будет первый финал в истории.

В прошлом сезоне 29-летний Милан Бадель провел за «Фиорентину» 27 матчей в чемпионате Италии, забив два мяча и отдав одну голевую передачу. На ЧМ-2018 Бадель принял участие в трех играх.