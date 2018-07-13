Польский дипломат сообщил, что его коллегу избили в российском самолете

На сотрудника польского МИДа напали в самолете во время рейса Иркутск — Москва, сообщил 13 июля пресс-секретарь МИД Польши Артур Ломпарт в своем твиттере.

"11 июля во время служебной командировки на рейсе Иркутск — Москва был избит польский дипломат. Преступник, по версии свидетелей, скорей всего, был психически нездоров, его задержали", — написал он.

Ломпарт добавил, что пострадавшему оказали помощь как со стороны польского консульского отдела в Москве, так и МИД. «Об инциденте было заявлено в полицию. Дипломат прошел необходимое медицинское обследование и вернулся в Польшу», — отметил Ломпарт.

Посольство Польши в Москве попросило разобраться в ситуации и привлечь виновного к ответственности. Имя дипломата и название авиакомпании не сообщается.

Напомним также, что 13 июля самолету Махачкала – Петербург пришлось сесть в столичном Внуково из-за гражданина, решившего закурить на борту.