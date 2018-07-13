18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+27°C
/ Завтра: +28
$ 62.29р
72.47р
00:00 14.07.2018
Расширенный поиск

Происшествия
13.07.2018 21:58
Печать

Оганесян хочет в тюрьму. Но у него нет 28 млн рублей на входной билет

Бывшему вице-губернатору Петербурга срочно требуется крупная сумма, чтобы получить срок за мошенничество при строительстве стадиона. Замгенпрокурора Виктор Гринь поверил обещанию Оганесяна погасить ущерб после приговора, но суд непреклонен: деньги вперед.

Оганесян хочет в тюрьму. Но у него нет 28 млн рублей на входной билет

Марат Оганесян// Давид Френкель/Коммерсантъ

Смольнинский суд 13 июля вернул в Генеральную прокуратуру дело бывшего вице-губернатора Марата Оганесяна, обвиненного в хищении 28 млн рублей при поставке видеотабло на арену «Санкт-Петербург». Решение связано с пустыми карманами обвиняемого. Следственный комитет подчистую арестовал его деньги и имущество, и теперь экс-чиновнику нечем расплачиваться с потерпевшим. А без этого суд не состоится.

Через год после своего ареста непреклонный Марат Оганесян покаялся и согласился на сделку со следствием. Досудебное соглашение о сотрудничестве оформили 12 октября 2017-го. Он признал вину, пообещал изобличить предполагаемых подельников Александра Янчика и Григория Попова, подтвердить свои показания и, в будущем, возместить ущерб 28 млн рублей. Соглашение состояло из девяти пунктов.

После покаяния Оганесяна его дело выделили из основного и 16 октября предъявили обвинение по 159-й статье УК «Мошенничество в особо крупном размере». Бывшим вице-губернатором Петербурга занимался лично старший следователь по особо важным делам при председателе СКР Александр Халапов.

Пришла весна, и оттепель, вероятно, переменила настроение Марата Мелсовича. 6 апреля 2018 года его адвокат Дмитрий Попов выразил Халапову несогласие с квалификацией и ходатайствовал о вменении Оганесяну статьи 159.4 УК «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности».

Защитника можно понять. Следственный комитет признал, что ущерб если и был нанесен, то не бюджету города, а коммерческой структуре «Трансстрой-СП». А раз одна фирма увела деньги другой и не исполнила договорные обязательства, то, наверное, в этом можно усмотреть предпринимательское хищение. Также защита настаивала на пересчете суммы ущерба в сторону уменьшения.

Следователь в переквалификации отказал, Оганесян остался с обычной 159-й. В конце мая 2018-го следователь провел итоговый допрос, но не уточнил отношение экс-чиновника к окончательному обвинению. Так возникла некоторая неопределенность. С одной стороны, Оганесян заключенной сделкой целиком и полностью соглашался со следствием, а с другой был не прочь подискутировать.

Еще один клинч с СКР случился при погашении Оганесяном ущерба. Это было обязательным условием «досудебки». Как сообщил «Фонтанке» Дмитрий Попов, он просил следователя о частичном снятии ареста со счетов. «Нам ответили, что это в компетенцию следователя не входит», – уточнил защитник.

Следом Попов написал ходатайство прокурору о том, чтобы признать условия досудебного соглашения исполненными, поскольку обвиняемый согласен возместить ущерб за счет арестованных средств, но не имеет возможности из-за позиции СКР. А другие деньги он привлечь не в состоянии, так как находится под стражей. В случае, если бы прокурор не согласился, его просили изменить соглашение, исключив пункт о 28 млн.

Дело легло на стол заместителю генпрокурора России Виктору Гриню. Он прочитал и утвердил обвинительное заключение, не меняя условий соглашения. Формально – оставив ходатайство об исключении 28 млн без рассмотрения и не приняв процессуального решения. Одновременно Гринь приложил к делу свое представление, из которого следовало, что Оганесян в полном объеме выполнил обязательства по досудебному соглашению.

Дело поступило в Смольнинский суд. Судья Светлана Резникова обратила внимание на противоречия, провела предварительное слушание и инициировала возвращение дела прокурору. В ответ она услышала коллективное «Возражаем!»

Старший помощник прокурора Центрального района Станкова была резко против, потому что ей наверняка не хотелось лишний раз напоминать о деле Оганесяна своему высокому шефу – исправлять недостатки придется Виктору Гриню. Подсудимый тоже просил не медлить, рассмотреть его дело и поскорее приговорить. Представитель потерпевшей компании «Трансстрой-СПб» присоединился.

По мнению Дмитрия Попова, позиция суда не основана на законе.

«Мы просили замгенпрокурора признать поставленные Оганесяну условия исполненными, в том числе по ущербу, – говорит он. – А если не признает, то изменить условия досудебного соглашения, исключив 28 млн. Гринь направил дело в суд, соответственно, согласился, что Оганесян может возместить требуемую сумму в будущем. Например, суд может обратить взыскание на арестованные денежные средства при вынесении приговора».

Но Светлана Резникова уважительно отнеслась к Виктору Гриню, не став вмешиваться в его компетенцию и выполнять его работу. Сегодня она вынесла постановление о возвращении дела в прокуратуру. Перспектива нехитрая. Либо Оганесян находит 28 млн, расплачивается с «Трансстроем-СПб» и снова едет в суд с исходной «досудебкой», либо замгенпрокурора меняет условия. Как подсказали «Фонтанке» в окружении обвиняемого, первый вариант маловероятен:

«Почти два года человек сидит в тюрьме. Кто ему в долг даст?»

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»

Справка:

Марат Оганесян занимал должность вице-губернатора Петербурга с марта 2013 по апрель 2015 года. Курировал строительный блок. По версии обвинения, в июне-сентябре 2013-го Оганесян вступил в преступный сговор с зампредом комитета по строительству Петербурга Александром Янчиком, конечным бенефициаром подрядчика «Театрально-декорационные мастерские» (ТДМ) Григорием Поповым и другими лицами на хищение денежных средств «Инжиниринговой корпорации «Трансстрой-СПб». ТДМ получили аванс 50,4 млн рублей на поставку видеотабло. Проведенные через цепочку юрлиц деньги были обналичены. Доля Оганесяна оценена в 28 млн рублей.

Оганесяна арестовали в ноябре 2016 года. Вину он категорически не признавал. В мае 2017-го Следственный комитет объявил о возбуждении в отношении Оганесяна дела о получении взятки 20 млн рублей. Обвинение ему не предъявлялось.

Статья 159 часть 4 УК предусматривает лишение свободы до 10 лет. При заключении досудебного соглашения размер наказания не может превышать половины максимального срока.

Перейти к комментариям

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
MarketGid News
СМИ2

Новости компаний
Setl City
13.07.2018 17:47

В ЖК «Солнечный город» открываются первые кафе и магазины

В сданном корпусе ЖК «Солнечный город», который компания Setl City построила на пр. Ветеранов, 171, к. 5, открылось кафе. На первом этаже этого же дома завершаются отделочные работы в продуктовом магазине.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
13.07.2018 17:26

За 1 полугодие 2018 года Банк «Санкт-Петербург» заработал 2.4 млрд рублей

Банк «Санкт-Петербург» подвел итоги деятельности за 1 полугодие 2018 года по РСБУ (неконсолидированные данные, рассчитанные по внутренней методике ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на основе РСБУ)
ГК «КВС»
13.07.2018 15:36

Клиентам компании «КВС» скидка 20% на занятия верховой ездой

У компании «КВС» появился новый партнер – конно-спортивный клуб «Исток», который расположен в поселке Янино-1 Ленинградской области.
ПАО «Группа ЛСР»
13.07.2018 13:08

В «Трех ветрах» появилась своя прибрежная зона

В жилом комплексе бизнес-класса «Три ветра», построенном «Группой ЛСР» в Приморском районе Санкт-Петербурга, окончено благоустройство береговой линии Финского залива.
Фото предоставлено сетью АЗС «Газпромнефть».
13.07.2018 13:06

Петербуржец выиграл билеты на чемпионат мира по футболу

Петербургский болельщик «Зенита» Олег Измалков выиграл два билета на чемпионат, заправив машину по пути на дачу.
«Главстрой-СПб»
13.07.2018 11:41

«Главстрой-СПб» увеличил продажи на 38% в первом полугодии 2018 года

Компания «Главстрой-СПб» подвела итоги деятельности за первые 6 месяцев текущего года и провела комплексный анализ рынка строящегося жилья Санкт-Петербурга
ГК «Эталон»
12.07.2018 17:27

«ЭталонСтрой» спроектирует и построит новое здание в Ленинградской области

АО «СУ-267» в составе «ЭталонСтроя» (Производственного блока Группы «Эталон») заключило с ООО «ИнвестБугры», входящим в группу компаний «RAUM Group», договор генерального подряда на проектирование и строительство производственно-складского здания.
12.07.2018 17:00

«Ситилинк» открыл пятый магазин в Петербурге

Дискаунтер электроники и бытовой техники «Ситилинк» открыл в Петербурге пятый по счету магазин терминальной торговли. В торговом комплексе «Балатон» на улице Ярослава Гашека, 5 (станция метро «Купчино»).
Фото предоставлено компанией «Л1»
12.07.2018 16:57

Молодые архитекторы оценили ЖК «Лондон Парк»

4 июля 2018 года будущие архитекторы – студенты 5 курса Академии художеств (Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина) посетили строительную площадку второй очереди ЖК «Лондон Парк».
Магазин "Кей"
12.07.2018 10:52

Обзор популярного электротранспорта от КЕЙ

Электротранспорт набирает все большую популярность, однако для многих еще остается неизведанной новинкой. КЕЙ подготовил обзор основных видов электротранспорта и рассказал, чем они отличаются друг от друга
Setl City
12.07.2018 10:49

Готовые элитные квартиры на Ушаковской набережной со скидкой 20%

В июле «Петербургская Недвижимость» предоставляет клиентам скидки 20% на квартиры всех планировок и метража в элитном ЖК Riverside от Setl City, который расположен на Ушаковской набережной.
Setl City
12.07.2018 10:19

В ЖК «GreenЛандия 2» вышел в продажу новый корпус

«Петербургская Недвижимость» вывела в продажу новый, девятый корпус квартала «GreenЛандия 2» от Setl City недалеко от метро «Девяткино». На данный момент действуют специальные цены на квартиры - от 1,85 млн рублей