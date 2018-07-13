Оганесян хочет в тюрьму. Но у него нет 28 млн рублей на входной билет

Бывшему вице-губернатору Петербурга срочно требуется крупная сумма, чтобы получить срок за мошенничество при строительстве стадиона. Замгенпрокурора Виктор Гринь поверил обещанию Оганесяна погасить ущерб после приговора, но суд непреклонен: деньги вперед.

Марат Оганесян// Давид Френкель/Коммерсантъ

Смольнинский суд 13 июля вернул в Генеральную прокуратуру дело бывшего вице-губернатора Марата Оганесяна, обвиненного в хищении 28 млн рублей при поставке видеотабло на арену «Санкт-Петербург». Решение связано с пустыми карманами обвиняемого. Следственный комитет подчистую арестовал его деньги и имущество, и теперь экс-чиновнику нечем расплачиваться с потерпевшим. А без этого суд не состоится.

Через год после своего ареста непреклонный Марат Оганесян покаялся и согласился на сделку со следствием. Досудебное соглашение о сотрудничестве оформили 12 октября 2017-го. Он признал вину, пообещал изобличить предполагаемых подельников Александра Янчика и Григория Попова, подтвердить свои показания и, в будущем, возместить ущерб 28 млн рублей. Соглашение состояло из девяти пунктов.

После покаяния Оганесяна его дело выделили из основного и 16 октября предъявили обвинение по 159-й статье УК «Мошенничество в особо крупном размере». Бывшим вице-губернатором Петербурга занимался лично старший следователь по особо важным делам при председателе СКР Александр Халапов.

Пришла весна, и оттепель, вероятно, переменила настроение Марата Мелсовича. 6 апреля 2018 года его адвокат Дмитрий Попов выразил Халапову несогласие с квалификацией и ходатайствовал о вменении Оганесяну статьи 159.4 УК «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности».

Защитника можно понять. Следственный комитет признал, что ущерб если и был нанесен, то не бюджету города, а коммерческой структуре «Трансстрой-СП». А раз одна фирма увела деньги другой и не исполнила договорные обязательства, то, наверное, в этом можно усмотреть предпринимательское хищение. Также защита настаивала на пересчете суммы ущерба в сторону уменьшения.

Следователь в переквалификации отказал, Оганесян остался с обычной 159-й. В конце мая 2018-го следователь провел итоговый допрос, но не уточнил отношение экс-чиновника к окончательному обвинению. Так возникла некоторая неопределенность. С одной стороны, Оганесян заключенной сделкой целиком и полностью соглашался со следствием, а с другой был не прочь подискутировать.

Еще один клинч с СКР случился при погашении Оганесяном ущерба. Это было обязательным условием «досудебки». Как сообщил «Фонтанке» Дмитрий Попов, он просил следователя о частичном снятии ареста со счетов. «Нам ответили, что это в компетенцию следователя не входит», – уточнил защитник.

Следом Попов написал ходатайство прокурору о том, чтобы признать условия досудебного соглашения исполненными, поскольку обвиняемый согласен возместить ущерб за счет арестованных средств, но не имеет возможности из-за позиции СКР. А другие деньги он привлечь не в состоянии, так как находится под стражей. В случае, если бы прокурор не согласился, его просили изменить соглашение, исключив пункт о 28 млн.

Дело легло на стол заместителю генпрокурора России Виктору Гриню. Он прочитал и утвердил обвинительное заключение, не меняя условий соглашения. Формально – оставив ходатайство об исключении 28 млн без рассмотрения и не приняв процессуального решения. Одновременно Гринь приложил к делу свое представление, из которого следовало, что Оганесян в полном объеме выполнил обязательства по досудебному соглашению.

Дело поступило в Смольнинский суд. Судья Светлана Резникова обратила внимание на противоречия, провела предварительное слушание и инициировала возвращение дела прокурору. В ответ она услышала коллективное «Возражаем!»

Старший помощник прокурора Центрального района Станкова была резко против, потому что ей наверняка не хотелось лишний раз напоминать о деле Оганесяна своему высокому шефу – исправлять недостатки придется Виктору Гриню. Подсудимый тоже просил не медлить, рассмотреть его дело и поскорее приговорить. Представитель потерпевшей компании «Трансстрой-СПб» присоединился.

По мнению Дмитрия Попова, позиция суда не основана на законе.

«Мы просили замгенпрокурора признать поставленные Оганесяну условия исполненными, в том числе по ущербу, – говорит он. – А если не признает, то изменить условия досудебного соглашения, исключив 28 млн. Гринь направил дело в суд, соответственно, согласился, что Оганесян может возместить требуемую сумму в будущем. Например, суд может обратить взыскание на арестованные денежные средства при вынесении приговора».

Но Светлана Резникова уважительно отнеслась к Виктору Гриню, не став вмешиваться в его компетенцию и выполнять его работу. Сегодня она вынесла постановление о возвращении дела в прокуратуру. Перспектива нехитрая. Либо Оганесян находит 28 млн, расплачивается с «Трансстроем-СПб» и снова едет в суд с исходной «досудебкой», либо замгенпрокурора меняет условия. Как подсказали «Фонтанке» в окружении обвиняемого, первый вариант маловероятен:

«Почти два года человек сидит в тюрьме. Кто ему в долг даст?»

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»