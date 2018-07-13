Очевидцы сообщили о похищении парня в красной футболке на Васильевском. На жертве увидели наручники

Человека на асфальте в окружении троих заметили горожане на Васильевском острове 13 июля. У ЖК «Я — Романтик» парня тащили по дороге, руки ему заковали наручниками.

Как рассказали «Фонтанке» очевидцы, около полудня у первого корпуса 14-го дома на улице Вадима Шефнера трое пытались принудить к общению петербуржца в красной футболке с тёмными волосами, закрывающими уши. Добровольно следовать за спутниками он не пожелал. Тогда агрессоры применили силу, оппонента потащили по дороге в сторону парковки. Очевидцы заметили на жертве надетые наручники.

Об увиденном горожане рассказали полиции. Сейчас полученная информация проверятся — было ли это реальное похищение или задержание оперативниками. По информации «Фонтанки», полиция Васильевского острова в этой операции участия не принимала. Возможно, на месте работали их коллеги из других районов города.