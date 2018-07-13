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13.07.2018 15:00
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«На Царскосельских холмах» - жизнь как праздник

Компания застройщик «Образцовых кварталов» приглашает всех на Морской праздник (0+). 28 июля с 12.00 до 15.00 жителей «Образцовых кварталов» и всех гостей праздника ждет море активных игр, серф-родео, мастер-класс по йоге, призы от партнеров и многое другое. Для самых юных гостей праздника заготовлено волшебное мыльное шоу и аквагрим.

«На Царскосельских холмах» - жизнь как праздник

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

«На Царскосельских холмах» – проект комплексного освоения территории в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, куда входят малоэтажные жилые комплексы «Образцовые кварталы». Кварталы, где соседи знают друг друга в лицо, где люди чаще улыбаются. Кварталы, откуда до величественных парков Пушкина можно добраться на велосипеде. Кварталы, куда люди перебираются из густонаселенных районов Петербурга и, наконец, обретают свежий воздух, потрясающие закаты (территория застройки располагается на 50 м. выше уровня города) и живут в атмосфере комфорта каждый день.

На территории проекта комплексного освоения территории «На Царскосельских холмах» запроектирована общественно-деловая зона, где будет расположен ресторан, торговый и оздоровительный центры, а также пешеходная прогулочная зона. Это значит, что совсем скоро территория застройки жилых комплексов станет самодостаточным микрорайоном. На сегодняшний день расположенная между КВЦ Экспофорум и городом Пушкин территория застройки позволяет жителям «Образцовых кварталов» пользоваться объектами инфраструктуры, развлекательными и досуговыми центрами как Московского, так и Пушкинского района.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Застройщик «Образцовых кварталов» ООО «Терминал-Ресурс» большое внимание уделяет не только качеству строительства малоэтажных ЖК, но и той атмосфере, которая будет сопровождать жителей микрорайона. Он щедро высаживает крупномерные деревья и кустарники еще на этапе котлована. К моменту сдачи ЖК формируется ощущение обжитого пространства. Приятнее наблюдать и стремление жителей в поддержании атмосферы комфорта: они высаживают цветы на своих французских балконах, дополнительно озеленяют придомовую территорию.   

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Уже третий раз в этом году застройщик устраивает массовые гуляния для жителей и гостей микрорайона. Так было на Масленицу, и на Новый год. Так будет и на Морской праздник. В дни проведения праздника у жителей ЖК возникает дополнительная возможность пообщаться с соседями, обсудить вопросы дома, попытать удачу и выиграть подарочные сертификаты от партнеров праздника, а может и просто весело провести время.

Надевайте тельняшку и приезжайте на Царскосельские холмы в гости к Русалочке и Нептуну, которые будут ждать вас на территории ЖК «Образцовый квартал 2». Проведите хотя бы день в «Образцовых кварталах», познакомьтесь с образом жизни, который формируется в малоэтажных ЖК.

Участвуйте в конкурсах и обязательно берите с собой детей!

Во всех домах серии «Образцовые кварталы» нет студий, а в квартирографии представлены в основном двух и трехкомнатные квартиры. Система отопления теплым водяным полом позволяет даже зимой бегать детям босиком по полу без опасения родителей о возможной простуде. Многие уже оценили «Жизнь в стиле ОК». Присоединяйтесь и вы! А первых десять гостей, которые зарегистрируются 28 июля на мастер-класс по йоге, ждут фирменные коврики.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4" – Застройщик  ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

 

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