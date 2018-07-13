Следственный комитет хочет добавить в Уголовный кодекс две новые статьи про врачебные ошибки

Следственный комитет России предлагает дополнить Уголовный кодекс двумя новыми статьями, чтобы верно квалифицировать врачебные ошибки. Об этом 13 июля сообщила представитель СК Светлана Петренко.

В ведомстве указали на то, что сейчас случаи врачебных ошибок расследуются по разным статьям УК, а судебная практика не имеет единообразия. Поэтому Следственный комитет подготовил законопроект, который должен внести ясность в вопрос наказания за врачебную ошибку.

«Так, предлагается введение новых статей в УК России: статьи 124.1 "Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги)"; статьи 124.2 "Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи". Изложение в новой редакции статьи 235 УК России – "Незаконное осуществление медицинской и (или) фармацевтической деятельности"», — рассказала Петренко.

Представитель СК пояснила, что новые статьи позволят минимизировать ошибки правоприменения, защитив таким образом как права пациентов, так и медицинских работников.

Дела о врачебных ошибках в России с каждым годом получают больший резонанс. Так, в январе 2018 года московского врача Елену Мисюрину признали виновной в смерти пациента, которая произошла 5 лет назад. Тогда, по версии следствия, Елена по ошибке проткнула мужчине кровеносный сосуд иглой. За коллегу вступились врачи, прокуратура потребовала отменить приговор. Под давлением общественности в начале февраля врача отпустили из-под стражи, а уже в апреле суд отменил приговор Мисюриной.

Еще одна громкая история, с врачом Алевтиной Хориняк, произошла в 2013 году в Красноярске. Против терапевта с 50-летним стажем возбудили уголовное дело за то, что она выписала онкобольному платный рецепт на обезболивающее. Льготные лекарства на тот момент закончились, и платный препарат был единственным способом помочь пациенту. Судебные тяжбы длились больше года, но в итоге терапевту удалось доказать свою невиновность и отсудить у Минфина 400 тысяч рублей компенсации.