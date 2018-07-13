Уголовный кодекс вместо Библии: «Пересвет» крепко взялся за «Монпансье»

К истории с силовым захватом власти в крупном торговом комплексе «Монпансье» представителями банка «Пересвет» подключился Следственный комитет.

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Инвентаризация сомнительных кредитов, выданных банком «Пересвет», заставила санатора присмотреться повнимательнее не только к торговому комплексу «Монпансье» на Планерной улице, но и к его создателям. Среди них обнаружился одиозный бизнесмен из Сибири Александр Забарский, имеющий с бывшим банком РПЦ давние деловые связи.

В конце июня «Фонтанка» рассказывала, что у компании «Монпансье», управляющей одноименным крупным ТРК на Планерной улице, сменился директор. Новое руководство для фирмы выбрал банк «Пересвет», который с 2017 года и сам находится в процедуре санации при участии опорной кредитной организации «Роснефти» – Всероссийского банка развития регионов. В 2018 году государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» сообщила, что на финансовое оздоровление банка потребуется 99,8 млрд рублей, такова финансовая дыра, причины возникновения которой теперь изучает санатор. Исследование кредитов, выданных бывшим банком РПЦ в годы, предшествующие его краху, и привело к петербургскому ТРК «Монпансье».

Поглощение Планерной

В 20-х числах июня банк при поддержке службы безопасности посадил в кресло гендиректора ТРК свою представительницу Екатерину Пушнову, отстранив от управления владельца и экс-директора «Монпансье» Людмилу Добровольскую, которая обвинила финансистов в рейдерском захвате. Однако, как узнала Фонтанка», банк пошел дальше, и теперь Людмилу Добровольскую заподозрили в фальсификации ЕГРЮЛ (статья 170.1 УК ) и подделке решения собрания акционеров общества (статья 185.5 УК). Соответствующее заявление Екатерины Пушновой на днях поступило в Следственный комитет по Центральному району.

Поводом для этого послужил тот факт, что 23 июня Людмила Добровольская подала в налоговую документы об обратной замене гендиректора. В качестве подтверждения своих полномочий она предоставила столичному нотариусу протокол собрания собственников от 21 июня. Именно это новый генеральный директор и расценила как преступление. По мнению Пушновой, экс-руководитель «Монпансье» не сообщила нотариусу, что по документам больше не является генеральным директором, а также о том, что 100% долей общества находятся в залоге у банка.

Напомним, что свой поход за комплексом банк объясняет тем, что у ООО «Монпансье» есть кредит на 500 млн рублей, который «Пересвет» выдал ему для рефинансирования миллиардного займа Сбербанка. По условиям договора, в залоге у «Пересвета» находились 100% долей общества, а также векселя на сумму 2,8 млрд рублей. Кроме того, через 4 месяца после заключения соглашения заемщик должен был передать в залог здание ТРК и право аренды на земельный участок под ним.

По официальной версии, «Монпансье» не сумело выполнить это условие из-за комитета имущественных отношений, который отказался заключать с ним договор аренды земли. «Пересвет» решил не ждать и сменил руководство компании, воспользовавшись своим правом залогодержателя долей общества. Кроме того, собеседник «Фонтанки» в банке отметил, что, согласно налоговой отчетности, убыток «Монпансье» в прошлом году составил 85 млн рублей, а по итогам первого квартала 2018 года – 15 млн рублей, что заставляет банкиров усомниться в платежеспособности клиента.

Сама Людмила Добровольская утверждает обратное – компания ежемесячно демонстрирует операционную прибыль в размере 3 млн рублей, а также своевременно расплачивается по всем своим обязательствам, выплачивая и зарплаты, и кредит «Пересвету», и обязательства перед контрагентами. Про заявление в органы она узнала от корреспондента «Фонтанки».

«Про заявление в органы я услышала только что, от вас. Я действительно отправила документы о смене гендиректора сразу после того, как узнала, что неизвестное лицо непонятно как стало руководителем моей компании. Ведь, чтобы сменить директора, нужны учредительные документы, которые находятся у меня. 21 июня один из наших контрагентов сообщил, что у юрлица сменился директор. Мы посмотрели выписку и увидели там некую Пушнову. Для нас этот человек выглядит как мошенник, который каким-то таинственным образом произвел смену руководства, не располагая учредительными документами. Никаких официальных уведомлений от банка мы не получили до сих пор», – рассказывает Людмила Добровольская.

Слияния Забарского

Добровольская говорит, что с 5 июля её не пускают в офис компании, которая ей принадлежит, с формулировкой: «Вы здесь больше не работаете». Также к ней подан иск из-за того, что она якобы уклоняется от передачи документов.

В действительности, как выяснила «Фонтанка», главные вопросы у новых руководителей банка, по-видимому, возникли не столько к Людмиле Добровольской, сколько к предыдущим собственникам ТРК. Дело в том, что ООО «Монпансье» и «Пересвет» связаны не только кредитным договором. Строительство торгового комплекса в 2014 году завершила компания «Строительное Управление-1», принадлежащая бизнесмену из Сибири Александру Забарскому. Как уже было сказано, чуть больше 1 млрд рублей эта фирма взяла в кредит у Сбербанка, а в качестве залога использовала само здание.

Общая стоимость строительства составила порядка 3 млрд рублей. Но спустя три года девелопер вошел в процедуру банкротства и провел реорганизацию, выделив торговый центр в отдельное юрлицо – ООО «Монпансье». Из-за этой рокировки Сбербанк и потребовал досрочного погашения кредита. Однако такое поведение не смутило банк «Пересвет», который согласился дать компании денег на рефинансирование задолженности.

Собственником и директором нового юрлица стала Людмила Добровольская, ранее возглавлявшая «Строительное Управление-1». Однако источники «Фонтанки» реальным бенефициаром «Монпансье» называют по-прежнему сибирского бизнесмена Александра Забарского.

Его имя хорошо известно в Удмуртии, где с ним связано довольно громкое уголовное дело. Так, в 2017 году глава Удмуртии Александр Соловьев после задержания признался в получении вознаграждения в размере 142 млн рублей за внеочередную и незамедлительную оплату строительных работ и общее покровительство некоторым бизнесменам. По версии следствия, одним из участников этой схемы был и Александр Забарский, который через цепочку юрлиц владел компанией «Мострострой-12», строившей в регионе инфраструктуру. Еще одно уголовное дело возбуждалось в отношении экс-руководителя «Мостостроя-12» Станислава Кушнаренко. В 2016 – 2017 гг. компания задолжала своим сотрудникам более 200 млн рублей.

С «Пересветом» довольно тесно были связаны несколько старых фирм Александра Забарского. Как в прошлом году рассказывал прессе сам предприниматель, его компания «РИК» совместно с банками ВТБ, «Руссобанк» и «Народный кредит» принимала участие в строительстве в Удмуртии дорог и мостов по договору концессии. Впоследствии концессионер обанкротился, потому что перечисленные банком ВТБ 1,5 млрд рублей подвисли в «Пересвете» как раз в тот момент, когда в банке начались серьезные проблемы и ЦБ наложил мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

Но при этом и у компании Забарского есть грешок перед «Пересветом»: его компания «Тюменьстальмост» в прошлом году не сумела вернуть банку кредит на 3,5 млрд рублей.

Пресса не раз писала о том, как структуры Забарского брали в банках многомиллиардные займы накануне банкротств, которые сами же и инициировали. Такая ситуация произошла с уже упомянутым «Мостростроем-12», который взял в разных банках более 3 млрд рублей и вскоре после этого добровольно прекратил свою деятельность. При этом компания передала свои наиболее ликвидные активы в виде двух зданий в историческом центре Москвы фирме, принадлежащей зятю Забарского.

По подсчетам журналистов, общая сумма таких кредитов превышает 10 млрд рублей. Неудивительно, что нынешнее руководство «Пересвета» с таким вниманием отнеслось к полумиллиардному долгу «Монпансье». Впрочем, сам Александр Забарский в беседе с корреспондентом «Фонтанки» категорически опроверг какую-либо связь с ТРК, который сам же и построил.

«Задача санатора, во-первых, установить причину, по которой банк оказался в сложной финансовой ситуации, и во-вторых, исправить эту ситуацию. Я не знаю точной статистики, но очевидно, что санаторы очень часто находят какие-то сомнительные кредиты и любыми средствами пытаются вернуть деньги, тем более если они сомневаются в чистоплотности кредитора», – не удивлен развитием событий вокруг ТРК на Планерной юрист Pan&Paper Станислав Данилов.

К слову, «Монпансье» – не единственный должник, на которого бывший банк РПЦ обратил пристальное внимание в процессе санации. В последних числах июня «Пересвет» подал иск о банкротстве Завода путевых конструкций — производителя узлов для трамвайных путей. Сумма долга предприятия перед «Пересветом» превышает 45 млн рублей. И, судя по тому, с каким рвением банк взялся за старых должников, этот иск не последний.

Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «Пересвет» – российская кредитная организация. С 1990-х банк «Пересвет» обслуживал Русскую православную церковь (РПЦ), финансово-хозяйственное управление которой долгое время было его крупнейшим акционером. В октябре 2016 года Центробанк ввел в банке временную администрацию. А 19 апреля 2017 года Банк России принял решение санировать «Пересвет» с применением механизма bail-in; конвертировать 85% обязательств в капитал банка согласились более 70 его кредиторов на сумму 69,7 млрд руб., еще 66,7 млрд выделяет ЦБ. Финансово-хозяйственное управление РПЦ, некогда крупнейший акционер, из числа аффилированных лиц банка выбыло. Санатором стал опорный банк «Роснефти» — Всероссийский банк развития регионов. В 2018 году государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» сообщила, что на финансовое оздоровление банка потребуется 99,8 млрд рублей.

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»