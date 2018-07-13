Еврокомиссия отрицает, что ее председатель был пьян на саммите НАТО. Смотрите видео и делайте выводы сами

Официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что председатель комиссии Жан-Клод Юнкер перебрал на встрече глав Североатлантического альянса в Брюсселе.

"Хотел бы сообщить, что в среду вечером у главы был болезненный приступ ишиалгии, Юнкер сам ранее публично объяснял, что это влияет на его способность ходить, что и произошло в среду", – цитирует Схинаса 13 июля RT.

При этом в Еврокомиссии отметили, что сейчас люксембургский политик принимает лекарства. Ранее агентство Associated Press опубликовало видео, на котором Жан-Клод Юнкер идет шатающейся походкой на встрече глав НАТО. Периодически он прибегает к помощи президентов Франции, Финляндии и даже Украины, чтобы просто идти или стоять. При этом председатель Еврокомиссии в кадре не обращался за медицинской помощью.