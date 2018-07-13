Цветы жизни растут во дворе: как организовать современную детскую площадку

Опасные железные горки и скрипучие качели уходят в прошлое. Поставщики оборудования для детских площадок предлагают множество современных и безопасных решений. В рамках проекта ЖКХ рассказываем, как обновить старое или добиться организации нового места для игр на свежем воздухе.

По словам Михаила Лунева, генерального директора ООО «УК Управдом-Сервис №1», проще всего поставить новую детскую площадку на то место, где находилась старая. В противном случае потребуются долгие согласования. Площадка должна быть удалена от дорог и окон домов, она не может находиться в защитной зоне инженерных коммуникаций: труб с водоснабжением, газом и так далее. А кадастровый план нового объекта придется согласовать еще и в комитете по землепользованию.

Решение о создании новой детской площадки должно принимать общее собрание собственников жилья. При этом эксперты предупреждают, что на каждую инициативную группу тех, кто хочет поставить площадку, может найтись компания оппонентов, которых раздражают детские крики и скрип качелей.

Государство ремонтирует детские площадки в Петербурге по программе «Формирование комфортной городской среды». Программа федеральная, ее приняло правительство в конце 2016 года, она включает не только ремонт площадок, но и в целом обустройство за счет госбюджета общественных пространств: тротуаров, дворов и парков. Финансируют ремонты через систему госзакупок; во время обсуждения проекта авторы отмечали, что одна из его целей — привлечь бизнес благоустройству. На программу по всей России в 2018 году потратят 51 млрд рублей из бюджетов разных уровней.

По данным городского комитета по благоустройству, за 2017 в Петербурге обустроили 561 двор и 18 общественных пространств. Перечень объектов, которые город планирует ремонтировать, опубликован на сайте КГА, в нем несколько десятков детских площадок, в основном в спальных районах города. Чтобы попытаться включить туда собственный двор, нужно написать в КГА, районную администрацию или муниципальным чиновникам. В программу можно включить только муниципальную землю. Ждать решения придется несколько месяцев, ежегодно в программу попадают всего несколько десятков площадок. Поэтому городе по-прежнему много изношенных и травмоопасных игровых зон для детей.

Если одна из таких зон расположена в вашем дворе, можно и нужно поставить об этом в известность чиновников. Пишите жалобы – и в управляющую компанию, и в Жилищную инспекцию, и на интернет-портал «Наш Санкт-Петербург». Однако следует учесть, что если власти признают площадку аварийной, то для начала ее просто демонтируют. И установки новой придется добиваться отдельно.

Гендиректор компании «Городские усадьбы» Вадим Казинец разъясняет, что если участок относится к общему имуществу собственников и его границы определены, то решение об установке площадки можно принять на общем собрании, это определяют статьи 45- 48 Жилищного кодекса РФ. При этом решение собрания правомочно, если в нем участвовало более половины всех собственников. В протоколе собрания нужно отметить, каким будет размер финансирования, кто будет ее строить и оплачивать. Также к решению нужно приложить чертеж.

Если же участок в муниципальной собственности, то придется письменно обратиться к муниципальным депутатам. Понять, к чьему ведению относится площадка, можно, изучив перечень обязательных работ, который коммунальщики публикуют у себя на сайте, или на портале «Реформа ЖКХ». В крайнем случае, его можно запросить письменно. В этом перечне должна быть строка с названием «Содержание элементов озеленения и благоустройства». Если площадка входит в перечень этих элементов, значит, она принадлежит жильцам, а если нет — тогда это муниципальная собственность. Куда бы вы ни обращались, в УК или администрацию, стоит составить акт, подробно описать суть проблемы. Если площадка сломана или травмоопасна, это лучше всего подтвердить фотографиями.

Требовать включения в программу «Формирование городской среды» можно у районных и городских чиновников, но эксперты советуют идти к муниципальным депутатам: с ними проще пообщаться лично и объяснить ситуацию. «Желательно идти к депутатам до декабря, именно в это время обычно создается программа по благоустройству. А еще лучше обращаться в муниципальный совет перед выборами, тогда они более участливо относятся к просьбам избирателей», — отмечает Михаил Лунев.

УК платят за площадки по конкретной статье расходов, и, если там нет денег, то вытаскивать их из других статей они не обязаны. При отказе следует жаловаться в районную администрацию, но, как рассказывают эксперты, это редко приносит результат. Иногда можно договориться с компанией о том, что ремонт состоится позже, когда УК подкопит денег. На общем собрании можно решить сделать площадку и за свой счет, но такое случается крайне редко.

«За все время работы в Петербурге я встречал только два случая, когда люди сами через ТСЖ установили детские площадки. Это происходило во дворах новых домов, где живут преимущественно обеспеченные жители, — рассказывает Михаил Лунев. — В старом фонде, где уровень жизни пониже, таких примеров нет».

«Скинуться жители, конечно, могут, но любые элементы благоустройства надо согласовывать в соответствующих органах, иначе в один прекрасный момент их могут просто снести, — заключает Сергей Минко, гендиректор ПАО «Городские Инновационные Технологии». —Так что в любом случае начинать нужно с обращения в свою управляющую компанию». Кроме того, есть смысл написать запрос в районную администрацию, на которую изначально и возложены обязанности по благоустройству территории района. Возможно, ваш дом уже и так включен в программу благоустройства, и появление новой детской площадки — вопрос нескольких месяцев.

Марина Васильева, для «Фонтанки.ру»