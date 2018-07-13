Победитель Лиги чемпионов Дрогба: Головин может достойно играть в любом клубе Английской премьер-лиги

У одного из самых ярких игроков сборной России на чемпионате мира-2018 Александр Головина есть шанс заиграть в английской премьер-лиге. Такое мнение высказал бывший нападающий лондонского «Челси» и сборной Кот д' Ивуара Дидье Дрогба.

«Головин прекрасно проявил себя на чемпионате мира в составе сборной России. У него хороший удар, великолепная тактика, а также очень хорошее видение поля в плане тактического мышления. Слышал, что им интересуется "Челси", у меня там много хороших друзей, в том числе и Юрий Жирков с которым мы выступали несколько лет тому назад. Уверен, что Головин может достойно выступать в любом клубе Английской премьер-лиги», – цитирует Дрогба https://sport24.ru .

Напомним, Головин на чемпионате мира забил гол и отдал две голевые передачи в четырех матчах. При этом все эти результативные действия пришлись на одну игру против Саудовской Аравии.

Сборная России дошла до четвертьфинала ЧМ-2018, установив историческое достижение. В последний раз такое удавалось только сборной СССР в 1970 году.

Дидье Дрогба – лучший бомбардир в истории сборной Кот-д’Ивуара. Лучший бомбардир среди иностранных игроков в истории английского клуба «Челси». По общему количеству голов за «Челси» занимает 2-е место. Первый африканский футболист, забивший 100 голов в английской Премьер-лиге. В составе "Челси" четырежды становился чемпионом английской Премьер-лиги (2004/05, 2005/06, 2009/10, 2014/15), и выиграл Лигу чемпионов (2012)