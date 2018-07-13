США сомневаются в своём ударе по населённым пунктам Сирии

Воздушный удар по населённым пунктам Сирии, возможно, был нанесён под руководством Международной коалиции во главе с США.

Сомневающиеся слова представителя коалиции передаёт 13 июля Reuters.

По данным Reuters, в ночь на 13 июля Международная коалиция во главе с США совершила налёт на два населённых пункта в окрестностях города Абу-Камаль. Погибли 54 человека, в том числе 28 мирных жителей. «Представитель коалиции — полковник Шон Райан — сообщил, что «союзники могли совершить атаки в окрестностях указанных населённых пунктов. Коалиция проверит сообщение о жертвах среди мирного населения». Он добавил, что другой информации в настоящее время они не владеют», – сообщает издание.

Сирийское арабское информагентство Sana, в свою очередь, сообщает о гибели более 30 человек, как мирных жителей (большинство из них женщины и дети), так и боевиков «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России. — Прим. ред.). Ещё десятки человек ранены.

При этом Sana настаивает на том, что «заявления коалиции о том, что удары якобы наносились по террористам ДАИШ (ИГ), лживы». «Их целью было оказать давление на жителей, которые не позволили группировкам «Касад» дислоцироваться в их населённых пунктах», – пишет агентство. Оно напоминает, что коалиция с момента своего создания (август 2014 года), «совершила десятки массовых убийств сирийцев путём обстрела жилых районов в провинциях Алеппо, Дейр-эз-Зор, Ракка и Хасаке».

Как уже сообщали СМИ, американские военные оказывают давление на мирное население, чтобы оно вступало в ряды группировок «Касада», которые поддерживает США.

Двумя неделями ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил в интервью британскому телеканалу Channel 4, что в Кремле пока не решили, когда окончательно выведут войска из Сирии.