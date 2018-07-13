СМИ назвали ещё одно место встречи в день саммита Путина и Трампа

Судя по тому, как активизировались работы по принятию мер безопасности в районе Мейлахти, издание Helsingin Sanomat делает вывод, что одна из встреч саммита Владимира Путина и Дональда Трампа 16 июля пройдёт в резиденции президента Финляндии Мянтюниеми.

По информации издания, на дороге Тамминиементие большое количество рабочих, полицейских и сотрудников Сил обороны. Там заваривают крышки люков, как накануне делали в центре Хельсинки. Предварительно всё просматривают с помощью зеркала.

В полиции не рассказали, зачем заваривают люки, отметив лишь, что теперь они выдержат и бронированные машины.

Резиденция Мянтюниеми, по данным HS, может стать местом встречи главы США Дональда Трампа и президента Финляндии Саули Ниинистё, которые, вероятно, будут вместе со своими супругами Меланией Трамп и Йенни Хаукио.

Как сообщалось ранее, президент США прибудет в Хельсинки накануне саммита и встретится с представителями американской дипмиссии. Путин должен прилететь в Финляндию в день переговоров. Место саммита до сих пор официально не объявлено, но среди нескольких вариантов наиболее вероятным СМИ называют президентский дворец в центре столицы.