Больше сотни нигерийских болельщиков не могут вернуться домой. Они просят помощи у посольства в Москве

Десятки футбольных фанатов из Нигерии собрались у посольства в Москве 13 июля. Болельщики приехали в Россию по Fan ID и не могут вернуться на родину из-за мошенников. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на волонтерскую организацию «Альтернатива».

По данным активистов, у посольства находится 76 человек, 50 ожидают в московских аэропортах, ещё около 200 ищут в столице пропитание и возможность заработать. Фанаты приехали в Россию по Fan ID, соответственно, без визы.

«В Нигерии они заплатили за оформление паспорта болельщика по 300 долларов, хотя это должно делаться бесплатно, а также купили билеты туда-обратно. Как только они прилетели в Россию, обратные билеты, как выяснилось, были аннулированы», — рассказал представитель волонтерской организации «Альтернатива» Олег Мельников.

По мнению волонтёров, на самом деле нигерийцы приехали в Россию на заработки. Компания, оформившая им Fan ID, обещала помочь найти работу, но обманула.

Посольство Нигерии сообщило, что в течение пяти дней решит проблему. Для обманутых сограждан выделили автобусы, на которых их развезут по хостелам, где они будут находиться бесплатно.

Чемпионат мира по футболу начался 14 июня и завершится 15 июля. Сборная Нигерии заняла третье место в своей группе и не смогла выйти в плей-офф.