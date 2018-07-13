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13.07.2018 14:30
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Самолет Махачкала – Петербург сел во Внуково из-за курильщика. Уже не в первый раз

Авиакомпания "Победа" в очередной раз столкнулась с пассажиром, нарушившим правила поведения на борту. Непреодолимое желание покурить вылилось в досрочную посадку в другом аэропорту. 

В телеграм-каналах днем 13 июля появилась информация, что рейс "Победы", вылетевший в 11:05 из Махачкалы, вынужден был сесть в Москве, не добравшись до точки назначения – Санкт-Петербурга – из-за дебошира, который курил и якобы полез в драку с экипажем. Судя по данным сервиса "Флайтрадар", борт приземлился в 13:27. 

В пресс-службе авиакомпании "Фонтанке" подтвердили внештатную посадку во Внуково, уточнив, что она произошла из-за курильщика. 

"Как только завершатся все необходимые процедуры, борт вылетит с оставшимися пассажирами в Санкт-Петербург", – рассказал представитель "Победы".

Воздушное судно ожидали в Пулково в 14:18, но когда самолет приземлится в Северной столице, неизвестно. 

С начала 2018 года самолеты «Победы» совершили уже более десятка вынужденных посадок из-за курения по борту. К нарушителям авиаперевозчик подает судебные иски и, как правило, выигрывает. Вредная привычка обходится каждому нетерпеливому пассажиру более чем в 200 тысяч рублей. Был инцидент и непосредственно на махачкалинском рейсе — в июле 2017-го. Правда, тогда нарушитель смог выиграть суд. 

скриншот страницы сервиса flightradar24

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