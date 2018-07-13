Суд вынес приговор по делу о хищении у Эрмитажа. Махинацию на 30,6 млн рублей оценили условно

Бывший заместитель директора по строительству Эрмитажа Михаил Новиков наказан условно за многомиллионную махинацию при выполнении госконтракта. Почтенный возраст, многочисленные заслуги и прощение музея нашли у судьи повод для снисхождения.

Как передает корреспондент «Фонтанки», 13 июля Куйбышевский суд Петербурга признал виновными в особо крупном мошенничестве бывшего главу строительного блока Эрмитажа Михаила Новикова и управляющего компанией-подрядчиком «Балтстрой» Александра Коченова. Хищение более 30,6 миллиона рублей на двоих при реконструкции Запасного дома Зимнего дворца они не отрицали.

Раскаяние подкрепили действием, всё присвоенное вернули, суду квитанции продемонстрировали. Эрмитаж претензии отозвал и на строгости не настаивал.

Адвокаты подсудимых подсказывали, что этого, а также остальных смягчающих обстоятельств достаточно, чтобы от общества оступившихся не изолировать. Сторона гособвинения парировала, что преступление всё же тяжкое, совершено из корыстных побуждений, и без колонии подсудимые не исправятся. Четырёх лет каждому прокурор счёл достаточным.

«Применение условного наказания не сможет сформировать у подсудимых чувства безнаказанности», – не согласилась судья Кирсанова.

Состояние здоровья, исключительно положительные характеристики обоих, трудности домашнего ареста сократили срок исправления. Новикову и Коченову назначено 2,5 года условно с двухлетним испытательным сроком. Кроме того, Коченов должен заплатить 300 тысяч штрафа, бывший замдиректора Эрмитажа наказан на полмиллиона.

Приговор подсудимые встретили улыбками. «Справедливый, все хорошо», – подтвердила адвокат Коченова Натэла Пономарева. Защитник Новикова согласился, уточнив, что его клиент совершил ошибку, вовремя всё понял и теперь продолжит работать в сфере строительства.