СМИ: В преддверии саммита Путина и Трампа с набережной в Хельсинки пропали чайки

Город Хельсинки активно готовится принять высоких гостей: в парках стригут газоны, на улицах заваривают люки и ставят "умные" урны. Но самое заметное изменение произошло на Торговой площади перед президентским дворцом – пропали вездесущие чайки, пишет 13 июля Ilta-Sanomat.

По словам продавцов, назойливых птиц не стало примерно во второй половине текущей недели. Теперь турист может спокойно доесть своё мороженое и не следить, чтобы пикирующая с неба чайка не стащила еду.

Однако в экологической службе города сказали, что никакой информацией об операции по перемещению чаек подальше от резиденции президента, где, по предварительным данным, встретятся Путин и Трамп, не владеют, и усомнились, что такое можно было бы осуществить незаметно.

Начальник рынка вспоминает, что пару дней назад чайки летали высоко в небе кругами, и полагает, что неподалёку, например на крыше мэрии, могли построить искусственное гнездо для хищных птиц, например ястреба-тетеревятника или орлана-белохвоста.

В 1975 году во время саммита ОБСЕ полиция зачистила улицы Хельсинки от бомжей. Предлагалось даже переместить их на отдельный остров, но решение не было принято.