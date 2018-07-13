Порошенко надеется на обсуждение Украины во время встречи Путина и Трампа

Украинский президент не думает, что переговоры между лидерами России и США принесут сюрпризы, однако он хотел бы, чтобы на повестке дня был вопрос Киева и Крыма.

"Я не хотел бы прогнозировать, что может произойти в понедельник. В принципе, я очень оптимистичный человек, но я сомневаюсь, что можно ожидать оптимистических сюрпризов из Хельсинки, и это плохие новости. С другой стороны, я не думаю, что там будут какие-то пессимистические сюрпризы, и это хорошие новости. Будет встреча и запуск некоего обсуждения", – цитирует Порошенко RT 13 июля.

Презент Украины выразил уверенность, что его страна станет одной из тем предстоящей встречи в Хельсинки.

Ранее Порошенко хотел поговорить с Дональдом Трампом до его отъезда в Финляндию, чтобы дать ему некоторые советы по поводу украинского вопроса. В Киеве заявили, что на саммите НАТО лидеры США и Украины все-таки встретились. Порошенко отметил, что страны Североатлантического альянса, включая Штаты, после заседания в Брюсселе подписали соглашение, где Крым не признается российским. Порошенко ждет, что Трамп сможет "вернуть Путина на верный путь" во время их переговоров в Хельсинки 16 июля.