Стивен Огден: Я бы открыл в Петербурге английский бар — и сделал бы его успешным

Юный британец Тео Огден похвалил Россию за организацию чемпионата мира по футболу и стал невероятно популярной персоной в Рунете в считаные часы — потому что его отец, Стивен, как оказалось, много лет работал в нашей стране. В интервью «Фонтанке» Стивен Огден рассказал, как основал ресторан «Идиот» на набережной Мойки, почему решил от него отказаться и как теперь размышляет, не открыть ли в Петербурге английский паб.

Личный архив Стивена Огдена

— Вы уже покинули Россию?

— Да, после игры с Хорватией англичанам финал чемпионата уже не так интересен, как раньше. Но ко всему надо относиться философски — так что я считаю, что по итогам того матча мы были вторыми из лучших. Я сейчас в Монтенегро, здесь очень солнечно и жарко, но по злой иронии порадоваться этому я как следует не могу — у меня грипп.

— Вы правда основали ресторан «Идиот»? Он ваш?

— Я был владельцем «Идиота» с 1997 года, когда я основал его, и до 2003 года, когда решил продать заведение своим управляющим, Мише и Наташе. Мы начали обустраивать помещение в августе 1996-го, а 26 февраля 1997 года мы открылись. Те пять лет, что я владел рестораном, были удивительным периодом в моей жизни. Мне было 28 лет, и это был первый бизнес, которым я владел.

— Почему вы решили продать ресторан?

— Когда вы собственник ресторана, это работа 24/7. Все ваше внимание круглосуточно должно быть сосредоточено на этом бизнесе. До 2002 года я работал финансовым директором пивоваренного завода «Бочкарев» в Петербурге. И у меня просто не хватало времени. А мои управляющие были полностью поглощены этим бизнесом, к тому же их отец владел помещением, в котором ресторан располагался, — и продать заведение им было хорошим решением.

— А сейчас у вас есть бизнес в России?

— Сейчас я исполнительный директор в компании «Волга Газ», которая расположена в Саратове. Это небольшая компания, которая занимается производством и продажей топлива. Фактически, я один из собственников компании. Собрания собственников проходят 6-7 раз в год, иногда в Лондоне, иногда в Саратове.

У меня есть деловые интересы по всему миру. Но я верю в Россию. Я не исключаю, что однажды создам в России что-нибудь еще. Я, моя жена, сын Тео и дочь Сима живем в Англии с 2002 года. Кстати, на прошлой неделе один из моих партнеров времен ресторана «Идиот» написал мне: «Слушай, давай сделаем это еще раз? Давай откроем в Петербурге английский паб?» И это симпатичная идея. Я люблю этот город, и предприятие, я уверен, имело бы успех. Но я физически живу в Лондоне.

— И в наше время, когда все можно решить через Интернет, это проблема?

— Управлять на расстоянии — это серьезное испытание для любого бизнеса. И дело не в том, что бизнес расположен в России, это касается любого предприятия в любой точке мира.

— Выходит, дело не в сложной экономической ситуации, которая сейчас у нас в России?

— Нет, конечно, нет. Мой совет моим друзьям-бизнесменам: инвестируйте в Россию. Сегодня на фондовом рынке в России активы самые дешевые в мире. И, если вам нужны активы, не смотрите на Бразилию, Индию или Китай. Инвестируйте в российские активы. Они дешевы в силу макроэкономических причин. Но это касается ценных бумаг. Если речь идет о частном бизнесе — то вам нужен или гениальный менеджер, или надо переезжать в страну и вести дела самостоятельно.

— А это не рискованно?

— Любые инвестиции в любой стране — дело рискованное. Я бы был очень осторожен, вкладывая деньги и в США, и в Японии, где угодно. Например, если вы хотите инвестировать в гипермаркеты, в России эти инвестиции обойдутся вам очень недорого. Дешевле, чем в других странах. Этот вид бизнеса мне нравится. Он хорошо управляется и быстро растет в России.

— Если бы вы все-таки открывали английский бар, в чем была бы его особенность? Сегодня в Петербурге много баров, конкуренция велика.

— Это очень хороший вопрос. В России в последние годы вообще стало значительно лучше с барами и ресторанами. Когда я недавно был в Калининграде, я удивился хорошему уровню их заведений. Когда я открывал «Идиот» в 1997-м, все было значительно проще. Никакой конкуренции практически не было. Но есть одна вещь, которая пока в России не совсем совершенна. Это сервис. Поэтому, если бы я открывал бар, я бы в первую очередь обратил внимание на свой персонал: бармены, администраторы, официанты, весь персонал был бы обучен оказывать услуги на высшем уровне. Когда вы заходите в бар, вы хотите, чтобы к вам отнеслись с вниманием и уважением. Конечно, за последние 20 лет в России с этим стало намного лучше. Но все равно это пока еще не лондонские или нью-йоркские стандарты. Поэтому персонал необходимо обучать и выращивать. Вы должны предложить своим клиентам что-то уникальное и особенное. «Идиот» в свое время предлагал вегетарианскую пищу, когда она еще была редкостью, джазовую музыку, отличный кофе. Я не хочу выдавать все свои секреты. Но отличный сервис — это сегодня важно. Еще один момент — ценообразование. Иногда в заведениях в России неоправданно высокие цены, это неправильно. Прайс должен быть доступен российскому среднему классу.

— А в России есть средний класс?

— Вам, конечно, виднее, но с моей точки зрения, он есть. Конечно, он отличается от среднего класса в Англии. У вас есть десятки миллионов человек, которые владеют квартирой, машиной, имеют стабильную работу. Когда я впервые приехал в Россию в 1993 году, здесь никакого среднего класса не было. А сегодня — есть. Да, на него давят те же санкции и контрсанкции, но он все равно есть.

"Фонтанка.ру"