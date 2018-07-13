Бывший глава петербургского МЧС стал директором колледжа спасателей

В Санкт-Петербургском пожарно-спасательном колледже – новый директор. Об этом свидетельствуют данные сайта учреждения.

Менее месяца назад его возглавил Леонид Беляев, бывший начальник петербургского МЧС и заместитель министра. Информацию «Фонтанке» подтвердили в колледже, сообщив, что предшественник Юрий Пивненко останется работать в учреждении, однако точная должность его пока неизвестна.

Напомним, что Леонид Беляев был фигурантом расследования «Трансперенси Интернешнл». Борцы с коррупцией связывали появление почти двух десятков квартир у дочери Беляева с его должностными обязанностями. Сотрудники «Трансперенси» обращались в прокуратуру с просьбой проверить неформальные связи генерал-лейтенанта с застройщиком жилья, однако проверка не дала никаких результатов.

Напомним, что с 1984 года Леонид Беляев служил в пожарных частях Ленинграда и структурах МЧС Петербурга, а с 2006 по 2015 год возглавлял Главное управление МЧС по городу. С июня 2015 по ноябрь 2016 года – занимал пост замглавы МЧС России.