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13.07.2018 13:40
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Директор «СМУ-303» отправлен под домашний арест в Петербурге за зарплаты рабочим

 

Василеостровский райсуд не стал заключать под стражу гендиректора «СМУ-303» Виктора Мусихина , обвиненного в невыплате зарплаты 243 сотрудникам и злоупотреблении полномочиями.

Как передает корреспондент «Фонтанки», Мусихина доставили в суд утром 13 июля и поместили в клетку зала. Из ходатайства следователя Василеостровского СК следовало, что невыплату зарплаты 26 млн рублей бизнесмену вменили еще 1 июня 2018 года. Показания на него дали подчиненные и банковские работники. На счетах «СМУ-303» постоянно находились значительные средства, но тратились они не на погашение долгов по зарплатам.

Дело по злоупотреблению полномочиями (статья 201 УК) возбудили 10 июля, на следующий день Мусихину предъявили обвинение. По версии следствия, гендиректор, уже имея зарплатные обязательства на десятки миллионов, предпочитал полученные от сделок денежные средства расходовать на расчеты с юрлицами по договорам подряда.

Василеостровский суд не нашел оснований для заключения Мусихина под стражу и отправил его под домашний арест до 20 августа. «СМУ-303» занимается строительством инженерных сетей. Выручка по итогам 2016 года превысила 5 млрд рублей, чистая прибыль составила 53 млн. Компания выигрывала аукционы на реконструкцию теплосетей, являлась генподрядчиком первой очереди строительства Индустриального парка в Марьино для «Ё-мобилей», строила коллектор под Адмиралтейской набережной, перинатальный центр в Петрозаводске, сроки сдачи которого давно вышли.


© Фонтанка.Ру
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