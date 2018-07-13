Дело экс-вице-губернатора Петербурга Оганесяна вернули в Генпрокуратуру

Смольнинский суд Петербурга при жестком сопротивлении принял решение вернуть дело бывшего вице-губернатора Марата Оганесяна в Генпрокуратуру. Заместитель Юрия Чайки должен переписать обвинительное заключение, а экс-чиновник – отыскать 30 млн.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 13 июля Смольнинский суд вынес постановление о возвращении дела в связи с существенными нарушениями уголовно-процессуального закона.

16 октября 2017 года Оганесяну предъявлено обвинение в том, что он участвовал в преступном сговоре по хищению денежных средств генподрядчика стадиона на Крестовском острове – «Трансстрой-СПб». Фигуранты похитили более 50 млн рублей, из которых Оганесян получил не менее 28 млн.

Бывший вице-губернатор заключил сделку со следствием – досудебное соглашение о сотрудничестве. По его условиям он должен был полностью погасить ущерб. Но этого не случилось.

При ознакомлении с материалами уголовного дела защита Оганесяна обратилась в прокуратуру с просьбой счесть погашение ущерба компании «Трансстрой-СПб» исполненным. Оганесян уверял, что не может фактически выплатить деньги, так как Следственный комитет препятствует снятию ареста с части денежных средств. Привлечь иные источники обвиняемый не может, так как находится под стражей, он полностью остался без имущества. Оганесян написал обязательство перечислить деньги при снятии ареста.

Заместитель генерального прокурора Виктор Гринь посчитал, что оснований менять досудебное соглашение не имеется, и не стал исключать из него условие о выплате ущерба. При этом, после ознакомления с материалами уголовного дела, Гринь согласился, чтобы Оганесяна судили в особом порядке как обвиняемого, с которым заключена сделка.

Смольнинский суд не совсем понял раздвоение замгенпрокурора и по собственной инициативе поставил вопрос о возврате дела для устранения недоработок.

Прокуратура, защита Оганесяна и потерпевшая сторона возражали. По их мнению, экс-чиновник может заплатить 28 млн и после приговора. Суд все же вернул дело, Оганесян оставлен под стражей.