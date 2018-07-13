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13.07.2018 13:08
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В «Трех ветрах» появилась своя прибрежная зона

В «Трех ветрах» появилась своя прибрежная зона

ПАО «Группа ЛСР»

В жилом комплексе бизнес-класса «Три ветра», построенном «Группой ЛСР» в Приморском районе Санкт-Петербурга, окончено благоустройство береговой линии Финского залива.

Мощеные прогулочные аллеи, места отдыха для взрослых и детей, игровые и спортивные площадки, элементы ландшафтного дизайна и озеленения – прибрежная зона «Трех ветров» приобрела свой завершенный вид.

Комплекс расположен в непосредственной близости от воды, и «Группа ЛСР» использовала весь потенциал береговой линии для обустройства прилегающей территории. Здесь высажено 119 деревьев, среди которых дубы, ивы, каштаны, клены, липы, ели, сосны, рябины и яблони, а также более 2000 кустарников роз, сирени, гортензии, барбариса и других видов.

На набережной протяженностью почти 100 метров и на прилегающей к ней и жилым домам территории реализовали авторский ландшафтный дизайн-проект. Было предложено нестандартное решение в украшении зоны отдыха: на территории установлены оригинальные скамейки, шахматный столик, качели, с которых можно наблюдать закат над Финским заливом. Непосредственно к воде и пляжу, который расположен вблизи комплекса, можно выйти по специальным дорожкам-спускам.

ПАО «Группа ЛСР»
ПАО «Группа ЛСР»

Здесь созданы площадки для детей, где есть песочные дворики, качели, игровые модули, воркаут, а также спортивные площадки для взрослых с футбольными воротами и баскетбольным кольцом и возможностью установки волейбольной сетки. На территории проекта появились спортивные тренажеры под навесом и парковки для велосипедов, а между домами образовались уютные дворы с прогулочными зелеными аллеями.

Безопасность жителей обеспечена возведенным по периметру жилого комплекса «Три ветра» ограждением, а также системой круглосуточного видеонаблюдения территории и подземного паркинга. Теперь жители «Трех ветров» смогут в полной мере оценить преимущества проживания в новом комплексе от «Группы ЛСР».

ЖК «Три ветра» построен в одной из самых престижных локаций, неподалеку от небоскреба «Лахта-центр» и в получасе езды от исторического центра Санкт-Петербурга. Ближайшие станции метро – «Старая деревня» и «Беговая». В двух шагах от «Трех ветров» – Парк 300-летия Санкт-Петербурга, а новый Яхтенный мост напрямую соединяет комплекс с Крестовским островом и его парками.

На сегодня покупателям еще доступны привлекательные варианты квартир. В готовых домах комплекса можно приобрести как комфортную однокомнатную квартиру площадью от 35,7 кв. м, так и просторную шестикомнатную квартиру до 176 кв. м. Стоимость квадратного метра начинается от 154 тыс. рублей. При этом ждать свою квартиру уже не нужно. Дома сданы, и остается лишь выбрать понравившийся вариант и получить ключи.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР» 

ЖК «Три ветра» -  застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/tri-vetra/documents/

Новости компаний
ПАО «Группа ЛСР»
13.07.2018 13:08

В «Трех ветрах» появилась своя прибрежная зона

В жилом комплексе бизнес-класса «Три ветра», построенном «Группой ЛСР» в Приморском районе Санкт-Петербурга, окончено благоустройство береговой линии Финского залива.
Фото предоставлено сетью АЗС «Газпромнефть».
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