США, Австралия и Новая Зеландия запретили провозить в самолётах сыпучие вещества

Власти США, Австралии и Новой Зеландии запретили авиапассажирам перевозить в ручной клади сыпучие вещества объёмом более 340 граммов (12 унций) и 350 мл за исключением детского питания и медикаментов, но только, если на них есть рецепт. Кладь, не превышающая установленных объёмов (косметика, кофе, сахар, специи и т. д.) будет досматриваться отдельно.

Как сообщает Travel.ru, в Америке новые требования распространяются пока только на рейсы прибытия. Кроме того, на рейсах в США сотрудники аэропорта могут не пустить в салон с сыпучими веществами в виде песка и соли и также дополнительно проверить крупные электронные устройства, книги и журналы.

По мнению эксперта, подобные меры могут стать причиной задержек на контроле безопасности. Возможность схожих мер рассматривают также в Великобритании.

Ограничения и запреты для пассажиров самолётов обсуждаются и принимаются не впервые. Прошлой весной в администрация президента США рассматривали возможность распространения запрета на пронос ноутбуков на рейсы, следующие в Америку из некоторых европейских стран. Но в ходе переговоров, посвящённых угрозам авиационной безопасности, от этой идеи решили отказаться.

Ранее США запретили проносить на борт авиарейсов в Америку электронику крупнее сотовых телефонов и смартфонов (за исключением медицинских устройств). Позже Великобритания ввела аналогичную меру в самолётах, следующих из Турции, Ливана, Иордании, Египта, Туниса и Саудовской Аравии.

В России же на днях «Аэрофлоту» запретили использовать на борту дефибрилляторы.