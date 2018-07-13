«Это не экономика – это уже чистая идеология». Лавров прокомментировал слова Трампа о «Северном потоке – 2»
Примером чистой идеологии и нечестной конкуренции назвал глава МИД РФ Сергей Лавров высказывания американского руководства о проекте «Северный поток – 2». Об этом он заявил в интервью ведущему RT Ларри Кингу, которое выйдет в эфир в ночь на 14 июля.
Ранее глава Белого дома заявил, что Россия полностью контролирует Германию через поставки газа. Он назвал «совершенно неприемлемым» тот факт, что Берлин будет строить еще один трубопровод – «Северный поток – 2», в то время как заокеанская держава должна защищать европейского союзника по НАТО и тратить на это огромные деньги.
В интервью Ларри Кингу Сергей Лавров привел слова Трампа о том, что президент РФ Владимир Путин для него не друг и не враг, а соперник, который, возможно, однажды станет другом.
«Говоря о соперничестве: я всегда верил в свободную конкуренцию, ибо свободный рынок заключается в честной конкуренции», – цитирует российского министра 13 июля РИА Новости.
Он также прокомментировал слова министра энергетики США Рика Перри, который заявил, что «Северный поток – 2» должен быть приостановлен, а на те европейские страны, компании которых будут участвовать в проекте, США наложат санкции. Ведь Вашингтон – за конкуренцию, а для конкуренции необходимы новые терминалы СПГ для американского газа.
«И, конечно, российский авторитарный газ, как предполагается, хуже американского демократического газа? Я извиняюсь, но это не экономика, это не конкуренция, это уже чистая идеология и нечестная конкуренция», — сказал глава МИД РФ.
Справка:
«Северный поток – 2» – газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Канцлер ФРГ Ангела Меркель со своей стороны неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект как коммерческий, однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину. США выступают против второй нитки «Северного потока». Президент РФ Владимир Путин в этой связи говорил, что Трамп преследует интересы американского бизнеса в поставках СПГ в Европу.