«Это не экономика – это уже чистая идеология». Лавров прокомментировал слова Трампа о «Северном потоке – 2»

Примером чистой идеологии и нечестной конкуренции назвал глава МИД РФ Сергей Лавров высказывания американского руководства о проекте «Северный поток – 2». Об этом он заявил в интервью ведущему RT Ларри Кингу, которое выйдет в эфир в ночь на 14 июля.

Ранее глава Белого дома заявил, что Россия полностью контролирует Германию через поставки газа. Он назвал «совершенно неприемлемым» тот факт, что Берлин будет строить еще один трубопровод – «Северный поток – 2», в то время как заокеанская держава должна защищать европейского союзника по НАТО и тратить на это огромные деньги.

В интервью Ларри Кингу Сергей Лавров привел слова Трампа о том, что президент РФ Владимир Путин для него не друг и не враг, а соперник, который, возможно, однажды станет другом.

«Говоря о соперничестве: я всегда верил в свободную конкуренцию, ибо свободный рынок заключается в честной конкуренции», – цитирует российского министра 13 июля РИА Новости.

Он также прокомментировал слова министра энергетики США Рика Перри, который заявил, что «Северный поток – 2» должен быть приостановлен, а на те европейские страны, компании которых будут участвовать в проекте, США наложат санкции. Ведь Вашингтон – за конкуренцию, а для конкуренции необходимы новые терминалы СПГ для американского газа.

«И, конечно, российский авторитарный газ, как предполагается, хуже американского демократического газа? Я извиняюсь, но это не экономика, это не конкуренция, это уже чистая идеология и нечестная конкуренция», — сказал глава МИД РФ.