Матвиенко поздравила “французского сидельца” Керимова с возвращением в Россию

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила 13 июля на заседании верхней палаты сенатора Сулеймана Керимова с его возвращением в Россию.

Сулейман Керимов/фрагмент прямой трансляции заседания СовФеда

«Уважаемые коллеги, давайте поприветствуем французского сидельца, нашего товарища Сулеймана Абусаидовича Керимова, который после длительного перерыва вернулся в нашу команду. <...> хочу вам сказать, что все мы, Совет Федерации, все ваши коллеги, мы сопереживали за вас, боролись за вас, высказывали свое возмущение незаконными действиями французских властей по отношению к члену Совета Федерации, и очень рады, что вы не убежали, не сбежали, не струсили, а как положено, строго в соответствии с законодательством , сумели доказать свою невиновность, снять все обвинения – это заслуживает уважения», – высказалась Валентина Матвиенко.

Видео: фрагмент прямой трансляции заседания Совфеда

Интересно, что сначала в официальной трансляции заседания отсутствовал звук, поэтому пользователям пришлось наблюдать за тем, как Совет Федерации молча стоит несколько минут в полной тишине (на самом деле играл гимн России). Обращение к Керимову тоже оказалось лишенным звука. Но благодаря записям РБК всё встало на свои места.

Напомним, сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова задержали в аэропорту Ниццы 20 ноября 2017 года. Французские власти подозревали его в уклонении от уплаты налогов путем покупки элитной недвижимости по заниженной цене. Общая сумма сделок с виллами на юге Франции составила около 400 млн евро. Чтобы остаться на свободе во Франции, Керимов был вынужден выплатить залог в размере 40 миллионов евро.

Но 28 июня 2018 года с Керимова были сняты все обвинения из-за недостаточного количества доказательств его вины.