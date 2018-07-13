Стартовый матч нового сезона «Енисей» – «Зенит» пройдет в Тюмени

Стало известно, где проведет первый матч сезона 2018/19 чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Зенит» против красноярского «Енисея». Как сообщает пресс-служба петербургской команды, игра состоится 29 июля в Тюмени на стадионе «Геолог».

Начало в 14:00 по московскому времени.

Проведение матча в Красноярске невозможно из-за реконструкции единственной подходящей для матча РФПЛ арены – Центральный стадион в Красноярске закрыт на переделку к зимней Универсиаде-2019. Из-за этого «Енисей» весь прошлый сезон в ФНЛ отыграл в красноярском манеже. В Премьер-лиге проводить встречи в закрытом помещении красноярцам не разрешат.

Планируется, что реконструкция Центрального стадиона в Красноярске завершится 1 сентября.