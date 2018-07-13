Дом разнообразия приглашает на благотворительный аукцион

В пространстве Diversity House (Дом разнообразия) 13 июля состоится благотворительный аукцион в поддержку нескольких благотворительных организаций и инициатив Петербурга, в числе которых – благотворительная организация «Шаг навстречу», «Кризисный центр для женщин» и сам Diversity House.

«Кризисный центр для женщин» выставит в качестве лотов услуги психологов, сотрудничающих с организацией. В каждый из трех лотов входит набор из пяти очных консультаций со специалистами по любому клиентскому запросу.

«В современном мире психотерапия – неотъемлемая составляющая высокого качества жизни, являющаяся залогом построения ненасильственных отношений, построения границ, личного комфорта и профессиональных успехов», – отмечают представители организации, с 1992 года помогающей женщинам.

В качестве лотов от организации «Шаг навстречу» будут выступать три серии художественных работ, созданных ее подопечными в жанре "арт-наив".

По словам специалистов «Шаг навстречу», арт-наив – это творчество художников-самоучек, талантливых людей без художественного образования, а также художников с непростой судьбой. Наивное искусство очень искреннее и аутентичное, оно абсолютно спонтанно, интуитивно, не затруднено культурно-социальными правилами, запретами и ограничениями.

Сам Diversity House выставит на аукцион экспонаты выставки Дома разнообразия о футболистах из различных социальных групп: этнических меньшинств в европейском и российском футболе, женщин, ЛГБТ-сообщества.

Дом разнообразия был создан специально к Чемпионату мира по футболу для болельщиков и горожан. На протяжении всего первенства на площадке проходили дискуссии, выставки и вечеринки, посвященные разнообразию в футболе и обществе, актуальным общественным вопросам, а также была организована трансляция матчей.

«Этот аукцион — небольшая, но значимая помощь героям, меняющим российскую действительность в лучшую сторону, которых объединила площадка Дома разнообразия», – подчеркнули создатели Diversity House.

Подробности об участниках и лотах аукциона можно узнать в официальных сообществах участников мероприятия в социальных сетях и на сайте Diversity House.