Главные вопросы о 54-ФЗ и ОФД: как не ошибиться и получить бонусы

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Бизнес продолжает переход на онлайн-кассы и пытается разобраться в вопросах, связанных со штрафами за нарушения в сфере касс и работы с ОФД. На популярные вопросы отвечает представитель компании ОФД.

Какими будут штрафы, если я не успел поставить онлайн-кассу вовремя?

За отсутствие онлайн-кассы предприниматель отдаст государству часть выручки, которая была получена без кассы. Если нарушение произошло впервые, то ИП придется заплатить от 25% до 50%, но не менее 10 тысяч рублей. Организации при этом отдадут гораздо больше: от 75% до 100% и не менее 30 тысяч рублей. Второй раз придется хуже: деятельность компании приостановят на срок до 90 дней.

Как не ошибиться с выбором ОФД?

Выбирать ОФД обязательно нужно из списка, представленного на сайте ФНС. Есть официальный рейтинг операторов от агентства Cnews Analytics. По сути, это и есть реальный лайфхак при выборе, который рассматривает ОФД по основным критериям: масштаб бизнеса, гибкость тарифной линейки, возможности личного кабинета пользователя, удобство подачи отчетности, работу службы технической поддержки. На первом месте в рейтинге «Платформа ОФД»

Какие бонусы предоставляют операторы предпринимателям?

Часть ОФД предоставляют предпринимателям скидки при подключении: например, оформив услуги «Платформа ОФД» до 31 июля, можно получить скидку* в размере 25% на популярные тарифы.

Однако для бизнеса более привлекательные дополнительные сервисы в комплексе услуг ОФД: мониторинг работы касс и фискальных накопителей, выгрузка различных прикладных отчетов, удобные варианты оплаты. А также товарная аналитика (помогает узнать, какой товар является наиболее популярным у покупателей, а какой «не идет»). Для рекламных целей – сервис по брендированию электронных чеков.

На базе ОФД есть и магазин приложений. Сейчас в нем представлен, прежде всего, инструментарий для руководителей и бухгалтеров.

*Акция действительна с 16.07.18 по 31.07.18.Бренд «Платформа ОФД» представляет ООО «Эвотор ОФД», ОГРН 1167746512856, адрес: 119048, г. Москва, ул.Усачева, д.33, стр.1, сайт: platformaofd.ru.