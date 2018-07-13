Чеченский министр призвал мужчин не скрывать вторых жён

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров призвал женатых мужчин не лицемерить и не скрывать связи с другими женщинами.

«В какой-то мере многожёнство существует во всём мире, независимо от конфессии. Мы с вами знаем, что такое браки по контракту, сожительство. Просто мы говорим, что не нужно лицемерить. Если есть надобность в том, чтобы рядом с вами была ещё одна женщина помимо законной жены, то делайте это честно, делайте это открыто. И не оскорбляйте отношение матери ваших детей к вам любовницей и какими-то скрытыми отношениями, обманом и лицемерием», – высказался чиновник в интервью телеканалу «Дождь» 12 июля.

Обсуждение темы многожёнства в эфире было вызвано появившейся в СМИ информацией об указании руководства регионального МВД. Якобы ведомство обязало чеченских полицейских найти себе вторых жён в течение месяца и затем отчитаться. В противном случае в отношении них обещали применить различные санкции, вплоть до увольнения.

Министр сообщил, что не знает, откуда черпаются эти сведения: «Разумеется, они не имеют ничего общего с правдой. Это абсурд. Нет ни единого документа по этому поводу, ни единого зарегистрированного даже высказывания никого из должностных лиц».

Джамбулат Умаров заверил, что в WhatsApp, видимо, проскочила такая шутка. Но в действительности, по его словам, подчинённым подобных указаний никто не давал.

«Как-то Рамзану Ахматовичу был задан вопрос, как он относится к женитьбе на ещё одной женщине. Он совершенно точно сказал, что крайне отрицательно, если эта женитьба не по любви», – добавил министр.

Вместе с тем, отвечая на вопросы ведущего, чиновник признался, что в республике женское население превышает по численности мужское: «У нас есть случаи, когда женятся на двух, на трёх и даже на четырёх жёнах. Мы не препятствуем этому, потому что это личное дело каждого. Ничего противозаконного в этом нет. Всё делается по обоюдному согласию и согласно законам Всевышнего. Я думаю, это нормально. Народ вообще имеет право на регенерацию», – отметил Умаров.

Более того, он считает, что женщине, оставшейся вдовой, «в семьях, под крылом мужчины, добытчика, кормильца» намного лучше, чем одной. Тем более что у многих вдов есть дети от первых браков. «Я считаю, лучше пусть ребёнок будет с отчимом, чем он будет беспризорник», – отметил чеченский министр.

Сам же он в конце интервью сообщил, что у него одна жена и пятеро детей.

В 2015 году о необходимости узаконить многоженство на Кавказе говорил глава Чечни Рамзан Кадыров. Но легализации таких семейных форм так и не произошло.

По законам Российской Федерации многоженство запрещено.