Полузащитник «Зенита» Паредес может перейти в «Интер»

Все более настойчивые слухи появляются об уходе полузащитника Леандро Паредеса из футбольного клуба «Зенит». На этот раз, как сообщает 13 июля Fedenerazzurra.net, аргентинский футболист может перейти в миланский «Интер».

Агент игрока уже направил соответствующее предложение в итальянский клуб. «Интер» готов взять Паредеса, но только в аренду с первоочередным правом выкупа, а это уже вряд ли устроит «Зенит». Сам Паредес заинтересован в переходе, поскольку хочет вернуться в Италию, где он ранее выступал за «Рому».

Ранее сообщалось, что на Паредеса претендуют «Милан», «Сампдория» и «Наполи». Из всех троих с конкретным предложением к «Зениту» вышел пока только «Наполи», готовый отдать за игрока 25 млн евро. Год назад петербуржцы заплатили за него «Роме» 23 млн евро — это был самый дорогой трансфер «Зенита» в том году.

В прошедшем сезоне 24-летний полузащитник принял участие в 28 матчах Российской премьер-лиги, в которых отметился 4 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.