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13.07.2018 12:30
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ФСБ ищет гостайну в кабинете замначальника уголовного розыска Петербурга полковника Уварова

Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности Петербурга пришли по месту службы полковника полиции Сергея Уварова в здание Управления уголовного розыска на проспекте Римского-Корсакова. Обыск идет в его кабинете и по месту жительства. Появление Госбезопасности связано с уже забытым скандалом, когда адвокаты Барсукова-Кумарина предоставили в суд распечатки прослушивания телефонных переговоров, которые под грифом «совершенно секретно» должны были лежать в сейфе. В Главном управлении МВД не понимают смысла, так как прошло уже четыре года.

По информации «Фонтанки», 13 июля, около 9 часов утра, оперативники службы «М» (курируют силовой блок города и области) регионального УФСБ совместно с представителем Следственной службы УФСБ по Петербургу и Ленобласти пришли в здание одной из оперативно-разыскных частей Управления уголовного розыска петербургского главка по адресу: проспект Римского-Корсакова, 9. Госбезопасность появилась без спецназа «Град», и ее сотрудники, по словам наших собеседников, ведут себя корректно.

Оперативники контрразведки прошли на второй этаж, где располагается кабинет заместителя начальника Управления уголовного розыска ГУ МВД полковника полиции Сергея Уварова, и, предъявив ему постановление на обыск, начали мероприятия.

По данным нашего издания, полковнику Уварову предложили проехать к нему домой, где Следственной службе УФСБ также необходимо провести обыск. Безусловно, замначальника Управления уголовного розыска согласился и убыл в сопровождении контрразведки. В его кабинет были приглашены его подчиненные, чтобы уже в их присутствии продолжить это неприятное процессуальное действие.

Напомним, что в марте прошлого года полковник Уваров был назначен на эту должность. До этого он возглавлял оперативно-разыскную часть, куда входят три важных отдела – «лидерский», «этнический» и по организованной преступности. Заметим, что Сергей Уваров является одним из старейших сотрудников в УУР Петербурга, считается знаковой и влиятельной фигурой.

Как стало известно «Фонтанке», уголовное дело, в рамках которого проходят обыски, возбуждено по редкой статье 283 УК РФ – «Разглашение государственной тайны».

«Фонтанка» узнала и то, что лежит в основе этого уголовного дела. Более того – в апреле 2014 года мы сообщали, что на судебном заседании по делу арестованного в 2007 году лидера «тамбовского» сообщества Барсукова-Кумарина адвокаты предоставили судье 200 страниц распечаток прослушивания телефонных переговоров фигурантов, так или иначе имеющих отношение к процессу. В том числе бывшего «подчиненного» того же Барсукова-Кумарина Вячеслава Энеева. Многие разговоры касались нужных показаний и, как следствие, оплаты этих показаний. Как в тот день написала «Фонтанка», «… адвокаты легендарного Барсукова показали, на что они способны».

Но в этой истории есть нюанс – эти распечатки являлись копиями служебных распечаток, сделанных с аудиодорожек. То есть хранились в оперативном деле, заведенном в отношении «тамбовского» сообщества под грифом «совершенно секретно». Само же оперативное дело находилось в сейфе отдела по разработке лидеров преступного мира и воров в законе. А как мы ранее уже сказали, начальником и над этим отделом был тогда Сергей Уваров.

Необходимо заметить, что появление этих копий в суде вызвало служебные проверки, возбуждение уголовного дела в Следственном комитете Петербурга по злоупотреблению служебным положением. Были опрошены и допрошены десятки оперативников уголовного розыска, но все это ничем не закончилось. По крайней мере, на основании заключений проверяющих из главного управления собственной безопасности МВД, никто не был уволен.

Собеседники «Фонтанки» в ГУ МВД не понимают, чем вызван сегодняшний приход коллег с Литейного, 4, и считают, что какая бы оперативная информация или слухи ни ходили среди силовиков, самая главная проблема в доказательной базе. То есть в том, каким образом, кто и когда мог скопировать секретные документы.

Для обывателя скажем, что такие оперативные дела не всегда лежат только в сейфе исполнителя. Их часто берут на проверку руководители, и причем разного уровня.

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