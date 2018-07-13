Клиентам компании «КВС» скидка 20% на занятия верховой ездой

ГК «КВС»

У компании «КВС» появился новый партнер – конно-спортивный клуб «Исток», который расположен в поселке Янино-1 Ленинградской области.

Обладатели золотой или серебряной карты «Клуба Ваших Соседей» получают скидку 20%* на все занятия верховой ездой и скидку 10% на верховые прогулки в лес и поле.

Клуб предлагает обучение верховой ездой по разработанной тренерами клуба образовательной программе, профессиональную спортивную подготовку, летом – купание с лошадьми и спортивную рыбалку, оказывают помощь в подборе и покупке лошадей, а также многое другое.

*Сроки акции: с 09.07.2018г по 08.07.2019г. Организатор: ООО «КСК «ИСТОК», 188689, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Янино-1, ул. Шоссейная, 52, ИНН 4703100648, подробнее об организаторе, условиях и порядке проведения можно ознакомиться по тел. 8 (812) 956-42-23.

Справка о компании ГК "КВС"