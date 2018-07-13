Министр энергетики Украины побил депутата

Между министром энергетики и угольной промышленности Игорем Насаликом и депутатом Рады Сергеем Шаховым в Киеве произошла потасовка. Видео, на котором запечатлен момент, опубликовал в Facebook сам Шахов.

Накануне возле здания минэнергоугля в центре Киева собрались шахтеры, требующие выплаты задолженности по зарплате. Утром 13 июля они продолжили митинг. В итоге к протестующим вышел глава министерства.

К министерству также пришел депутат Рады от партии «Воля народа» Сергей Шахов. Он начал критиковать Насалика за его «игнорирование» требований шахтеров, после чего передал микрофон главе ведомства и попросил объясниться.

Когда министр начал выступление, Шахов стал его перебивать, попытался вырвать микрофон у Насалика. Тогда министр оттолкнул Шахова и схватил его за плечи. Стоявшие рядом сотрудники полиции успели вмешаться и погасить конфликт.