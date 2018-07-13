«Главстрой-СПб» увеличил продажи на 38% в первом полугодии 2018 года

«Главстрой-СПб»

Компания «Главстрой-СПб» подвела итоги деятельности за первые 6 месяцев текущего года и провела комплексный анализ рынка строящегося жилья Санкт-Петербурга.

Полученные данные свидетельствуют о стабильности рынка, высокой динамике продаж у петербургских застройщиков в пределах 40%, расширении географии новых проектов и незначительном росте цен в сегменте масс-маркет.

По итогам первого полугодия 2018 года девелопер «Главстрой-СПб» реализовал 78 423 кв. м жилой недвижимости (+38% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года). Из этого объема на долю проекта «Северная долина» в Выборгском районе приходится 78% реализованной площади, на долю проекта «Юнтолово» в Приморском районе – 22%. Изменение средней цены квадратного метра несущественно и показывает прирост 1,3% по отношению к первому полугодию 2017 года.

В целом на рынке строящегося жилья Санкт-Петербурга в сегменте масс-маркет увеличение стоимости квадратного метра наблюдалось в первом квартале 2018 года и составило около 5%. За второй квартал изменение цены было незначительно. Сегодня стоимость «квадрата» относительно стабильна, некоторое снижение на 2,6% отмечается в проектах эконом-класса, расположенных в Ленинградской области.

На фоне устойчивого спроса на студии (22%) и однокомнатные квартиры (39%) в проектах девелопера «Главстрой-СПб» наблюдается тенденция смещения покупательской активности к двухкомнатным и трехкомнатным квартирам рациональных метражей. Так, наибольшим спросом у клиентов пользуются «двушки» площадью от 41 до 50 кв. м и «трешки» метражом от 57 до 70 кв. м. Квартиры приобретаются для собственного проживания. В целом на семейные форматы жилья в «Главстрой-СПб» приходится порядка 35-40% от всего объема предложения в продаже.

Главную поддержку спросу продолжает обеспечивать доступная ипотека. Сегодня до 75% сделок на рынке строящегося жилья Санкт-Петербурга в сегменте масс-маркет заключается с использованием кредитных средств. Объем ипотечных сделок по итогам 6 месяцев 2018 года в «Главстрой-СПб» составляет 65% от общего количества договоров.

Однако, ближе к осени темпы выдачи ипотечных кредитов могут замедлиться, поскольку ЦБ в последнее время не меняет ключевую ставку. Застройщиков ожидает снижение покупательской активности и возврат к показателям продаж прошлых лет.

В преддверии 1 июля 2018 года девелоперы демонстрировали высокую активность, которая выражалась в выводе большого количества новых объектов и новых очередей в крупных проектах комплексного освоения территорий. По итогам первого квартала 2018 года объем предложения в сегменте масс-маркет выше на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По мнению аналитиков «Главстрой-СПб», сегодня можно констатировать определенный переизбыток предложения. В условиях растущей конкуренции и действующих ценах на жилье реализовать такой существенный объем быстрыми темпами не получится, даже с учетом растущего ипотечного спроса. Это важно учитывать девелоперам при выводе новых объектов на рынок.

Справка о компании «Главстрой-СПб»

Район "Северная долина" - застройщик ООО "Главстрой-СПб", проектная декларация на сайте https://sevdol.ru/documents/.

ЖК «Юнтолово» - застройщик ООО "Главстрой-СПб", проектная декларация на сайте http://yuntolovo-spb.ru/documents/.